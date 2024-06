Rio Grande do Sul Em discussão, regras de pagamento dos empréstimos consignados com o Banrisul

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Encontro contou com a presença do presidente do banco, Fernando Lemos. (Foto: Celso Bender/ALRS/Divulgação)

A discussão de possíveis alterações nas regras para suspensão do pagamento dos empréstimos consignados para servidores públicos foi tema de reunião na manhã dessa sexta-feira (7), do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) com a direção do Banrisul.

Participaram do encontro, que também contou com a presença do presidente do banco, Fernando Lemos, o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica do MPRS, André Ricardo Colpo Marchesan, e o promotor de Justiça Marcos Centeno, além do defensor público dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas, Felipe Kirchner.

Mudanças

Em maio, com o início da crise socioambiental decorrente das enchentes, o Banrisul anunciou a suspensão do pagamento das prestações dos empréstimos consignados por 120 dias. No final do mês, todavia, o banco informou que a operação previa o repasse de juros e encargos, elevando o valor das prestações pagas pelos consumidores.

Como conclusão da reunião dessa sexta, o Banrisul informou que irá apresentar uma proposta para o Ministério Público e para a Defensoria nos próximos dias.

“Pronampe Solidário”

Após 30 dias da enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul, o Banrisul anuncia disponibilizar o benefício “Pronampe Solidário”, com o objetivo de ajudar a reconstruir e ativar os negócios gaúchos. A medida é para MEIs (microempreendedores individuais), micro e pequenas empresas e prevê empréstimos com juros subsidiados de até R$ 150 mil por CNPJ e com um ano de carência e 48 meses para pagar. O banco destaca que a operação é de 60 meses e que os donos interessados dos negócios já podem procurar as agências e entrar em contato.

Conforme o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o “Pronampe Solidário” está aliado à capilaridade do banco que tem como intenção, permitir que os empreendedores mais afetados tenham acesso ao crédito. Possibilitando condições para que o comércio local consiga se reerguer. Ainda afirma, que esse movimento também se reflete na comunidade, trazer a possibilidade de aumentar os empregos e incentivar o ambiente de retomada econômica. “Essa é mais uma forma de fortalecer o compromisso do Banrisul com os negócios do Rio Grande”, explica.

Além desse benefício, o banco também oferecerá outros benefícios dentro do “Pronampe Solidário”, em que promoverá às empresas recursos de capital de giro e investimentos. Sendo assim, o cliente que pagar em dia as parcelas até o vencimento de cada prestação, pagará, no máximo, o valor emprestado, ou seja, se ao final do pagamento o somatório do valor superar o do empréstimo, o Banrisul devolverá a diferença.

Em discussão, regras de pagamento dos empréstimos consignados com o Banrisul

