Rio Grande do Sul Em encontro com Gilberto Gil, governador Eduardo Leite pede desculpas aos baianos por ofensas de vereador

Por Marcelo Warth | 5 de março de 2023

"Fiz questão de ir ao camarim do Gilberto Gil para pedir desculpas", declarou Leite Foto: Reprodução/Redes Sociais "Fiz questão de ir ao camarim do Gilberto Gil para pedir desculpas", declarou Leite. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Durante um encontro com Gilberto Gil na noite de sábado (04), no auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, onde o cantor se apresentou, o governador Eduardo Leite pediu desculpas, em nome do povo gaúcho, pelas ofensas contra os baianos proferidas pelo vereador de Caxias do Sul Sandro Fantinel.

“Fiz questão de ir ao camarim do Gilberto Gil para pedir desculpas, em nome de todo povo gaúcho, pelas ofensas absurdas proferidas contra nossos irmãos baianos”, afirmou o governador nas redes sociais.

“Gil, além de um ícone brasileiro, é um símbolo da Bahia, que tanto admiramos e queremos bem. Ele e todos os baianos e brasileiros serão sempre bem-vindos e bem quistos no nosso Estado”, declarou Leite.

Gil agradeceu a atitude de Leite, que classificou o discurso do vereador na Câmara de Caxias do Sul de “xenófobo e nojento”. Fantinel deu as declarações depois que trabalhadores baianos foram encontrados em situação análoga à escravidão em um alojamento em Bento Gonçalves.

Entre outras falas, o vereador disse que “a única cultura que eles [os baianos] têm é viver na praia tocando tambor”. Após a repercussão negativa, o político, que pode ter o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, pediu desculpas pelas ofensas e disse estar “extremamente arrependido”. O vereador foi expulso do Patriota.

