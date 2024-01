Porto Alegre Obra do Dmae altera o trânsito na Zona Norte de Porto Alegre a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

Órgão municipal realizará melhorias em tubulação de drenagem na Avenida do Forte. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Adiado por causa do temporal da semana passada, o conserto em tubulação do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) na Avenida do Forte começa na manhã desta segunda-feira (22). A realização da obra exige mudanças no trânsito em parte da Zona Norte de Porto Alegre, com interrupções e desvios também em itinerários de linhas de ônibus.

Os bloqueios serão iniciados às 9h no trecho entre a rua Sapé e a avenida Doutor João Simplício Alves de Carvalho, sentido Norte-Sul. Já o fluxo inverso será remanejado para a pista oposta no trecho interrompido.

Veículos que transitam no sentido Norte-Sul da avenida do Forte poderão utilizar o seguinte desvio: avenida do Forte, seguindo pela rua Sapé em direção à avenida Francisco Trein, dobrando na avenida Doutor João Simplício Alves de Carvalho até a Praça Fortunato Pimentel, fazendo a conversão na avenida Doutor João Simplício Alves de Carvalho até chegar novamente à avenida do Forte e prosseguir.

No que se refere ao transporte público, as linhas de ônibus T4 (Transversal 4) e 650 (Avenida do Forte) têm seus itinerários adaptados para também circular pelo desvio mencionado.

O mapa pode ser conferido no site prefeitura.poa.br. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão no local orientando motoristas e pedestres. A prefeitura ressalta que o cronograma pode ser alterado por motivos técnicos ou climáticos.

Melhorias

De acordo com informações do Dmae, serão consertados 9 metros de tubulação em galeria pluvial do sistema de drenagem urbana. A estrutura está localizada na esquina da Avenida do Forte com a rua Bolívia. A obra faz parte do sistema “Arroio Areia”.

Trata-se de um conjunto de 26 estruturas da macrodrenagem destinado a amenizar alagamentos históricos em 14 bairros das zonas Leste, Norte e Noroeste. A prefeitura ressalta que a iniciativa beneficiará ao menos 180 mil porto-alegrenses.

Não foi informado se há risco de desabastecimento temporário de água na região. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato por meio dos seguintes canais de comunicação municipal:

– Telefone 156 (opção 2).

– Site prefeitura.poa.br/dmae.

– WhatsApp (51) 3433-0156.

– Atendimento presencial no Posto Centro (rua José Montaury nº 159), de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 16h30min.

– Atendimento presencial no Posto Leste (rua Cristiano Fischer nº 2.402), de segunda a sexta-feira das 8h30min às 16h30min.

– Atendimento presencial no Posto Norte do Tudo Fácil no Shopping Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil nº 2.611), de segunda a sexta-feira entre 10h e 20h e aos sábados na faixa das 10h às 14h.

