Geral Em prisão domiciliar, Fabrício Queiroz aparece na varanda de sua casa no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Fabrício Queiroz é visto na varanda de sua casa na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução de TV)

Em prisão domiciliar desde a última sexta-feira (10), o ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz podia ser visto nesta segunda-feira (13) na varanda de sua casa na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em imagens feitas pela emissora GloboNews. Três mulheres também apareceram nas imagens.

Queiroz e a mulher, Márcia Aguiar, foram beneficiados por uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, na última semana. Noronha escreveu na decisão que as “condições pessoais” de saúde e idade de Queiroz não recomendam mantê-lo na cadeia durante a pandemia.

“Não há como negar que as condições pessoais de saúde do paciente F. Q., somadas à sua idade, 54 anos, amoldam-se àquelas que a Recomendação CNJ n. 62/2020 sugerem de não recolhimento a presídio em face da situação extraordinária que a pandemia a todos impõe”, escreveu o ministro, se referindo à recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que se adote medidas a fim de evitar a disseminação do coronavírus no sistema prisional.

João Otávio de Noronha não fez, na decisão, considerações sobre o fato de Márcia estar foragida na época. O ministro decidiu que o benefício da prisão domiciliar deveria ser estendido a ela como forma de preservá-la do coronavírus e, ainda, auxiliar no tratamento de saúde de Queiroz.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Márcia deveria ser notificada nesta segunda-feira e, a partir desta notificação, terá 5 dias úteis para se apresentar para a instalação de uma tornozeleira eletrônica.

Queiroz saiu do Complexo de Bangu, onde passou 20 dias, na última sexta-feira, já com a tornozeleira. No dia seguinte, a defesa dele informou que Márcia já estava no endereço da prisão domiciliar. Ela estava há cerca de um mês foragida, antes de ser beneficiada pela decisão.

Márcia era procurada desde a prisão do marido, no dia 18 do mês passado. Ambos foram assessores do então deputado estadual e agora senador Flávio Bolsonaro – Márcia serviu no gabinete entre 2007 e 2017.

No dia 23, o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Militar mineira chegaram a fazer uma busca na casa da madrinha de Queiroz, em Belo Horizonte, onde se acreditava que Márcia estava escondida.

Equipes estiveram ainda em endereços em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na casa da mãe e das irmãs, mas ela não foi encontrada.

Queiroz está preso desde 18 de junho, quando a polícia deflagrou a Operação Anjo.

A defesa afirma que o ex-assessor está fazendo um tratamento contra um câncer e usou como argumento o “atual estágio da pandemia do coronavírus”. Os advogados disseram que Queiroz “é portador de câncer no cólon e recentemente se submeteu à cirurgia de próstata”.

Queiroz é alvo de investigação sobre o esquema das “rachadinhas” no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). As informações são do portal de notícias G1.

