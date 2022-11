| Em recado à Argentina, zagueiro da Arábia Saudita diz não temer adversários e Messi: 11 contra 11

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

A Arábia Saudita não parece temer o duelo contra a Albiceleste. (Foto: Reprodução)

Às vésperas do confronto contra a Argentina pela Copa do Mundo, a Arábia Saudita não parece temer o duelo contra a Albiceleste. Em entrevista antes do início do treinamento, Ali Al-Bulaihi, defensor da equipe árabe, desafiou os sul-americanos. “Estamos jogando contra uma equipe, não contra um jogador (sobre Messi). Somos onze contra onze. Estamos preparados para as três partidas, não só para a Argentina”, disse o zagueiro.

Mohammed Al-Breik, zagueiro da Arábia Saudita, se mostrou empolgado com a possibilidade de ter grande apoio dos torcedores que estão presentes no Qatar.

“O ambiente é de entusiasmo. Há alguns jogadores que já vivenciaram uma Copa, mas para outros é a primeira vez. Nossa torcida ama futebol. Espero ter apoio em todo momento. Em todas as partidas, independentemente das circunstâncias ao longo dos 90 minutos”, comentou.

Aos 32 anos, o defensor do Al-Hilal é um dos mais experientes da seleção saudita. E às vésperas do primeiro jogo, o atleta busca tirar a pressão de começar a Copa contra uma das favoritas ao título.

Nesta terça-feira (22), a Arábia Saudita encara a Argentina na estreia da Copa do Mundo. Além da Albiceleste, a equipe árabe encara a Polônia e o México na sequência pelo Grupo C da competição.

