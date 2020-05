Agro Empresa oferece soluções para garantir qualidade dos grãos no RS

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução)

Há 19 anos no mercado, o GenesisGroup oferece serviços essenciais para a produção e a comercialização de grãos, como análise de conformidade, análises laboratoriais classificação e inspeção atuando em todas as regiões produtoras do Brasil, além de Paraguai e Argentina. A empresa iniciou suas atividades no Rio Grande do sul em 2005, com a abertura da base Passo Fundo e atualmente mantém também supervisões nos principais polos de produção de grãos como Carazinho, Cruz Alta, Santo Ângelo entre outras.

“O Rio Grande do Sul é um estado muito importante para o GenesisGroup e oferecemos completas soluções para garantir qualidade de vários produtos agrícolas. Trabalhamos com laudos 100% digitais, que transmitem resultados em tempo real para os clientes. As certificações de qualidade seguem padrões, protocolos e boas práticas previstas pelas legislações nacional e internacional”, diz Luciano Brito, diretor de operações.

Além disso, com laboratórios próprios e completo suporte técnico, o Genesis coloca sua estrutura à disposição do mercado agropecuário para acompanhamento de toda a cadeia: desde a origem até momento do embarque nos portos ou processamento nas agroindústrias.

