Geral Empresa que permitiu ao X voltar a funcionar no Brasil diz que não interferiu em bloqueio da rede

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na última quarta-feira (18), a rede social voltou a funcionar para alguns brasileiros porque mudou de servidores. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O CEO da empresa de servidores Cloudflare, Matthew Prince, afirmou nessa segunda-feira (23) que a companhia não ajudou o X a driblar o bloqueio no Brasil nem a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a derrubar a plataforma novamente.

A Anatel disse na quinta-feira (19) que recebeu “apoio ativo das prestadoras de telecomunicações e da empresa Cloudflare” para identificar mecanismo que assegurasse o restabelecimento do bloqueio do X, do bilionário Elon Musk.

“Não sei do que as autoridades brasileiras estão falando, porque não trabalhamos especificamente com elas para bloquear o X ou tornar o X disponível no Brasil”, disse Prince, em entrevista à Bloomberg.

O executivo afirmou que a Cloudflare fechou um acordo para que o X passasse a usar seu serviço, o que causou a mudança no endereço de IP (sigla em inglês para “protocolo de internet”) usado para acessar a rede social.

Segundo ele, o Brasil conseguiu bloquear o novo endereço de IP do X depois da mudança de servidor. “Não houve nada que a Cloudflare tenha feito para facilitar isso. Não houve nada que o X fez para dificultar isso para o Brasil”, continuou.

Ainda de acordo com o presidente-executivo da Cloudflare, não houve um pedido do X para tentar burlar o bloqueio da plataforma no país.

“Não houve nada que o X nos pediu para fazer em termos de eliminar a capacidade do Brasil de bloquear o conteúdo dentro do Brasil. E não houve nada que fizemos para facilitar ainda mais a capacidade do Brasil de bloquear o que eles estavam fazendo”.

Na última quarta-feira (18), a rede social voltou a funcionar para alguns brasileiros porque mudou de servidores. A plataforma passou a usar a infraestrutura da Cloudflare para atender a usuários que tentassem acessar seu site e aplicativo no Brasil.

O servidor, que funcionou como “escudo” para o X, deixou de ser usado pela rede social na quinta-feira (19), depois de uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Leia a íntegra da nota da Anatel divulgada na última quinta-feira: “A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informa que, ao longo do dia 18/9, constatou que a rede social X estava acessível a usuários, em desrespeito à decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Com o apoio ativo das prestadoras de telecomunicações e da empresa Cloudfare, foi possível identificar mecanismo que, espera-se, assegure o cumprimento da determinação, com o restabelecimento do bloqueio. A conduta da rede X demonstra intenção deliberada de descumprir a ordem do STF. Eventuais novas tentativas de burla ao bloqueio merecerão da Agência as providências cabíveis.” As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/empresa-que-permitiu-ao-x-voltar-a-funcionar-no-brasil-diz-que-nao-interferiu-em-bloqueio-da-rede/

Empresa que permitiu ao X voltar a funcionar no Brasil diz que não interferiu em bloqueio da rede

2024-09-23