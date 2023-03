Colunistas Empresário diz que “não falta dinheiro para assistência social” e aponta fonte de R$ 500 milhões no Estado

Por Flavio Pereira | 16 de março de 2023

Carlos Costabeber divulga o Imposto Solidário, que destina recursos do Imposto de Renda para assistência. (Foto: Arquivo Pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O empresário Carlos Costabeber, de Santa Maria, afirmou que “não falta dinheiro para assistência; faltam projetos”, assinalando que existem hoje cerca de R$ 500 milhões que podem ser obtidos de deduções do Imposto de Renda apenas no Rio Grande do Sul. Costabeber fez nesta quarta-feira (15), durante a Assembleia de verão da Famurs, em Xangri-lá, uma apresentação sobre a Campanha de Imposto Solidário de Santa Maria. Ele deu detalhes da iniciativa e mostrou o crescimento constante da arrecadação que, neste ano, projeta R$ 10 milhões para o Fundo Municipal do Idoso e para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. O empresário explicou que Pessoas Físicas que declaram o Imposto de Renda por deduções legais, quando o contribuinte informa todas as despesas que teve, poderão destinar até 6% do Imposto, sendo 3% para o Fundo Municipal do Idoso, e 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Essa possibilidade legal trouxe para a Apae de Santa Maria um acréscimo de recursos nos últimos anos que permitiu a ampliação da sede, e novos projetos de crescimento, com aquisição de equipamentos. Ele explicou que Pessoas Jurídicas que declaram o Imposto de Renda pelo lucro real podem destinar 1%. As destinações em Santa Maria podem ser feitas no site da prefeitura e podem beneficiar até 15 instituições assistenciais da cidade.

– Não custa nada. O valor destinado aos fundos de idosos ou crianças, é abatido do valor a pagar ou acrescido no valor a restituir do imposto de renda, explica.

Costabeber já recebeu premiação internacional por ações sociais

Por conta do engajamento neste e em outros projetos sociais, o empresário Carlos Costabeber recebeu em fevereiro, nos Estados Unidos, um prêmio de distinção da Ford Motor Company, o Salute to Dealers Honoree 2023. O prêmio tem como objetivo homenagear, anualmente, seis revendedores da Ford de todos os países por seus serviços à comunidade, sendo entregue pessoalmente por Henry Ford III, sucessor de Henry Ford, fundador da empresa em 1903.

União Brasil recebe cargos para retirar assinaturas da CPMI

Temendo uma investigação dos atos de 8 de janeiro, o governo federal resolveu fazer um forte ataque nos deputados do União Brasil, oferecendo a garantia do pagamento de emendas parlamentares e cargos federais em troca da retirada de assinaturas no requerimento da CPMI para apurar os fatos. O governo está entregando a deputados do União Brasil cargos em órgãos como os Correios, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. O partido também terá a presidência da Telebras e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, além de outros cargos estratégicos.

Profissional de Educação Física em escolinhas de futebol

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado decidiu que “Escolinha de futebol é lugar para profissional de educação física”. Foi aprovado relatório favorável da senadora Leila Barros (PDT-DF), que recomendou a aprovação do projeto de lei 4.614/2019, do senador Romário (PL-RJ), com uma emenda, que dispensa a exigência desse profissional em escolinhas de futebol integrantes de projeto social sem fins lucrativos. O texto segue para a análise da Câmara dos Deputados.

Deputado Sanderson presidirá Comissão de Segurança

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados elegeu o deputado Sanderson (PL-RS) para a presidência do colegiado, com mandato de um ano. “Nos últimos quatro anos, enfrentamos com muita disposição um cenário adverso a partir da pandemia. Foram dois anos muito duros, em que não tivemos ações da Comissão de Segurança Pública, as matérias seguiam direto para o Plenário. E isso não vai acontecer agora, porque, em 2023, tudo que se relacionar com a segurança pública no Brasil e ao sistema de Justiça Criminal vai passar pela comissão de Segurança Pública”, disse ele.

Heitor Schuch vai comandar Indústria e Comércio na Câmara

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) foi eleito presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. O deputado destacou o papel do companheiro de partido, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como Ministro da Indústria e Comércio, lembrando que governo colocou a reindustrialização do Brasil como prioridade.

Carlos Gomes, vice-presidente da Comissão de Turismo em Brasília

O deputado federal gaúcho Carlos Gomes (Republicanos) foi eleito ontem vice-presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, que será presidida pelo deputado Romero Rodrigues (PSC-PB). Entre outros temas, a Comissão de Turismo debate e vota propostas relacionadas a política e sistema nacional de turismo; exploração das atividades e dos serviços turísticos; e parcerias entre entidades públicas e não governamentais que atuem na formação de política de turismo.

Câmara de Florianópolis rejeita título de cidadania a Gilberto Gil

Pela segunda vez, o cantor e compositor Gilberto Gil teve seu nome rejeitado ao título de Cidadão Honorário de Florianópolis. A Câmara de Florianópolis rejeitou terça-feira (14) a concessão do título. Foram oito votos contrários, seis favoráveis e duas abstenções em plenário. A proposta apresentada pelos vereadores Afrânio Boppré (PSol) e Carla Ayres (PT) precisaria de 12 votos, conforme o regimento interno. É a segunda vez que o Legislativo municipal não aprova a homenagem a Gil. Em dezembro de 2020, projeto com o mesmo objetivo, iniciativa de Afrânio Boppré e Roberto Katumi (PSD), também foi derrubado.

