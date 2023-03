Tecnologia Entenda por que o TikTok, que é chinês, não existe na China

No lugar, aplicativo chamado Douyin é utilizado pelos chineses. (Foto: Bloomberg)

O TikTok está lutando para se manter vivo nos Estados Unidos, à medida que aumenta a pressão em Washington para proibir o aplicativo se seus proprietários chineses não venderem a empresa. Mas a popular plataforma, desenvolvida com tecnologia chinesa local, não está acessível na China. Na verdade, nunca existiu lá. Em vez disso, há uma versão diferente do TikTok – um aplicativo chamado Douyin.

Ambos são de propriedade da empresa-mãe ByteDance, com sede em Pequim, mas Douyin foi lançado antes do TikTok e se tornou uma sensação viral na China. Seu poderoso algoritmo deu base ao TikTok e é a chave para seu sucesso global.

Mas as duas plataformas, semelhantes na superfície, seguem regras totalmente diferentes.

Popularidade

Douyin tem 600 milhões de usuários por dia. Como o TikTok, é um aplicativo de vídeo curto.

Lançado em 2016, o Douyin foi o principal gerador de dinheiro da ByteDance anos antes do TikTok, arrecadando receita por meio de gorjetas no aplicativo e transmissão ao vivo.

A ByteDance foi fundada por Zhang Yiming, um ex-funcionário da Microsoft, e ficou conhecida pela primeira vez por seu aplicativo de notícias Jinri Toutiao ou “Manchetes de hoje”, que estreou em 2012 logo após a fundação da empresa.

Toutiao criou feeds de notícias personalizados para cada usuário. As pessoas rapidamente ficaram viciadas, com usuários gastando em média mais de 70 minutos por dia na plataforma.

Em 2017, a empresa privada de tecnologia comprou uma startup de vídeo com sede nos EUA e lançou o TikTok como a versão internacional do Douyin. Ela também comprou o popular aplicativo de sincronização labial musical.ly e transferiu esses usuários para o TikTok em 2018.

Desde então, a popularidade do aplicativo se tornou global.

Filtros de beleza

As interfaces do TikTok e do Douyin são parecidas, mas quando os usuários ligam suas câmeras, uma diferença fica clara: o Douyin possui um filtro de beleza automático, que suaviza a pele e muitas vezes muda o formato do rosto de uma pessoa.

As mulheres na China há muito enfrentam uma enorme pressão para se adequar aos padrões de beleza que enfatizam um corpo esguio, olhos grandes, pele orvalhada e maçãs do rosto salientes.

Compras

Outra grande diferença entre TikTok e Douyin é o enorme mercado de compras online da China.

As vendas de produtos ao vivo são uma indústria multibilionária na China continental e receberam um grande impulso durante a pandemia.

Em junho do ano passado, havia mais de 460 milhões de usuários de comércio eletrônico de transmissão ao vivo na China continental, segundo o Conselho da Academia da China para a Promoção do Comércio Internacional, um órgão afiliado ao Ministério do Comércio de Pequim.

Douyin é uma plataforma importante para livestreamers, junto com Taobao, o mercado online semelhante ao eBay do Alibaba.

As compras no aplicativo são facilitadas: produtos e descontos são exibidos na tela durante as transmissões ao vivo, com as compras a apenas um toque ou um clique de distância.

Censura

A China tem um dos regimes de censura mais rígidos do mundo, e Douyin deve seguir as regras.

Os vigilantes da Internet reprimem regularmente a dissidência online e bloqueiam informações politicamente sensíveis.

Quando se pesquisa “Tiananmen 1989” (Massacre na Praça da Paz Celestial) em Douyin, não aparece nada. O massacre, no qual as tropas chinesas reprimiram brutalmente os manifestantes pró-democracia em Pequim, foi apagado dos livros de história da China. Qualquer discussão sobre o evento é estritamente censurada e controlada.

Quando se pesquisa a mesma frase no TikTok, obtêm muitos resultados, incluindo vídeos de usuários falando sobre o que aconteceu e uma breve sinopse da Wikipedia resumindo o evento.

Restrições

Outra diferença fundamental: Douyin adota uma linha muito mais rígida com os usuários mais jovens. Usuários menores de 14 anos podem acessar apenas conteúdo seguro para crianças e usar o aplicativo por apenas 40 minutos por dia. Não podem usar o aplicativo das 22h às 6h

Durante anos, a China tentou conter o vício em videogames e outros hábitos online não saudáveis. O país anunciou um toque de recolher para jogos online para menores em 2019, antes de proibir totalmente durante a semana.

Mesmo na maioria dos fins de semana, usuários menores de 18 anos só podem jogar por três horas.

Não sozinho

O TikTok não é a única plataforma de propriedade chinesa que obteve sucesso viral nos Estados Unidos. Dos 10 aplicativos gratuitos mais populares da loja de aplicativos americana da Apple, quatro foram desenvolvidos com tecnologia chinesa.

Além do TikTok, há também o aplicativo de compras Temu, a varejista de fast fashion Shein e o aplicativo de edição de vídeo CapCut, que também pertence à ByteDance.

O TikTok continua extremamente popular nos Estados Unidos, com mais de 150 milhões de usuários mensais – quase metade da população do país.

Resta saber se o TikTok pode convencer os legisladores dos EUA de que não representa uma ameaça – mas o confronto em Washington destacou questões maiores sobre segurança e privacidade de dados que podem levar outros aplicativos a serem criticados.

