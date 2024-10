Inter Equipe do Inter começa a preparação para enfrentar o Corinthians

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O primeiro treinamento da semana foi debaixo de muita chuva no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o triunfo de 3 a 1 sobre o Vitória no Beira-Rio, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o grupo de jogadores do Inter se reapresentou na tarde dessa terça-feira (1°) no CT Parque Gigante e deu início na preparação para o próximo compromisso. Com o resultado conquistado com um gol de Alan Patrick e dois de Wesley, o Colorado somou 45 pontos e subiu para a sétima posição da tabela.

A equipe comandada por Roger Machado volta a campo no sábado (5), às 19h, para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O primeiro treinamento da semana foi debaixo de muita chuva no CT. Os jogadores que iniciaram a partida contra o time baiano ficaram na academia realizando atividades físicas e regenerativas, enquanto a outra parte do elenco foi ao gramado para trabalhos com bola. O treinador Roger Machado tem a semana livre para treinar a equipe antes de enfrentar o time paulista.

Após triunfar sobre o Vitória no último domingo (29), o Inter ultrapassou a marca de 500 mil torcedores presentes no estádio Beira-Rio em 2024. Nessa partida, o público foi de mais de 38 mil pessoas. A média do clube no ano é de 25.568 torcedores por jogo.

Em outra frente, o Inter anunciou oficialmente ter chegado a um acordo para a venda do zagueiro Igor Gomes, de 23 anos, para o Shabab Al Ahli Club, de Dubai. “O jogador vestiu a camisa colorada em 63 oportunidades, marcando 3 gols e fornecendo 1 assistência. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira”, informou o Colorado em nota oficial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/equipe-do-inter-comeca-a-preparacao-para-enfrentar-o-corinthians/

Equipe do Inter começa a preparação para enfrentar o Corinthians

2024-10-01