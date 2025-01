Inter Com foco no Gauchão, equipe do Inter retoma os treinos neste domingo

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

Na tarde de sexta-feira (17), o Inter venceu o São José, por 3 a 0, com gols de Vitinho, Fernando e Wanderson em jogo-treino realizado no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Depois de uma derrota para a Seleção do México e de uma vitória em jogo-treino contra o São José-POA nessa última semana, a equipe do Inter retoma neste domingo (19) a preparação para sua estreia no Campeonato Gaúcho de 2025. Na próxima quarta-feira (22), às 19h, o Colorado enfrenta o Guarany, em Bagé.

Na 6ª rodada do torneio estadual está previsto o clássico Grenal, na Arena. Esta edição do Gauchão conta com novo regulamento. As 12 equipes foram divididas em três grupos com quatro equipes, cada. Os jogos serão entre times de grupos diferentes, totalizando oito rodadas na primeira fase. Os líderes de cada grupo mais o melhor segundo colocado avançam às semifinais. O grupo do Colorado é formado por Caxias, Pelotas e Ypiranga.

Na noite da última quinta-feira (16), mais de 43 mil torcedores acompanharam o retorno da equipe do Inter aos gramados. Em amistoso de pré-temporada disputado no Beira-Rio, o Colorado perdeu de 2 a 0 para a Seleção do México. Para o técnico Roger Machado, apesar da derrota, o embate serviu como um laboratório para ajustes táticos e para avaliar o desempenho físico do grupo de jogadores, que começou a preparação para 2025 há menos de duas semanas.

“Eu penso que foi um grande amistoso, embora a gente não tenha conseguido igualar o placar. Penso que a gente produziu oportunidades importantes e, como eu disse, tem um peso importante o resultado, mas era muito mais importante uma avaliação mais coletiva e individual do momento em que a gente está na temporada”, declarou Roger.

Já na tarde de sexta-feira (17), o Inter venceu o São José, por 3 a 0, com gols de Vitinho, Fernando e Wanderson em jogo-treino realizado no CT Parque Gigante. Os atletas que participaram de boa parte do amistoso diante do México realizaram atividades físicas, com corridas ao redor do gramado.

