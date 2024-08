Acontece Escola municipal La Hire Guerra é reinaugurada em Eldorado do Sul após ser atingida pela enchente

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com um investimento de R$ 800 mil, a instituição contou com a condução do Grupo Unidos por Eldorado do Sul para a reforma do local Foto: Gabriela Duarte Foto: Gabriela Duarte

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Escola Municipal de Ensino Fundamental La Hire Guerra, de Eldorado do Sul (RS), reabrirá nesta quinta-feira (29) após ter sido fechada em razão da enchente que assolou parte do Estado e 90% da cidade em maio deste ano. A instituição, localizada no bairro Sans Souci, atende 950 alunos e foi recuperada a partir da mobilização do grupo Unidos por Eldorado do Sul – criado para ajudar a comunidade em meio às enchentes.

A iniciativa arrecadou fundos junto a empresas e pessoas físicas e investiu R$ 800 mil em materiais de construção, mobiliário e serviços. “Buscamos estratégias para ajudar Eldorado do Sul, em especial os bairros Sans Souci e Progresso, e vimos que a escola era uma das prioridades da comunidade.” afirma Camila Melnick, uma das seis integrantes do grupo Unidos por Eldorado do Sul.

A escola funciona em três turnos. Todos os alunos – da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino de jovens e adultos (EJA) – recebem pelo menos uma refeição ao dia. As crianças dos primeiros anos ficam em turno integral e ganham almoço e lanche. Além das salas de aula e toda a parte de cozinha e refeitório, a obra contemplou a sala de recursos multifuncionais, usada também para o atendimento para crianças com necessidades especiais, o laboratório de informática e a biblioteca.

“Esta mobilização pela retomada do funcionamento a pleno da escola teve como objetivo devolver aos alunos desde a estrutura do prédio e o mobiliário da instituição até a doação de computadores, de livros para recompor a biblioteca e de materiais escolares que foram entregues diretamente às crianças, para que pudessem retomar a sua rotina depois de passarem por tantas perdas”, ressalta Camila Melnick.

A diretora da escola Luciane Souza Lentino informou que a instituição ainda está recebendo doações de livros e materiais didáticos e destacou a importância da ajuda da comunidade para reestruturar a Banda Marcial, já que instrumentos e uniformes foram perdidos.

“Estamos felizes em recomeçar e somos muito gratos a todas as pessoas que abraçaram a nossa escola e fizeram um trabalho maravilhoso, com um olhar diferenciado para a nossa comunidade, em especial as crianças, que precisam estar aqui. Retomamos as atividades e em breve teremos todas elas de volta.” finaliza a diretora Lentino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/escola-la-hire-reinaugurada-atingida-enchente/

Escola municipal La Hire Guerra é reinaugurada em Eldorado do Sul após ser atingida pela enchente

2024-08-29