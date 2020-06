Desde março, as aulas presenciais estão suspensas em todo o Brasil para conter a pandemia do novo coronavírus. Quatro meses após o fechamento das escolas, o planejamento e a expectativa para o retorno às salas variam em cada local e mudam rápido, conforme a notificação de casos de Covid-19 em cada região.

Em Manaus (AM), João Pessoa (PB), Brasília (DF) e Fortaleza (CE), as escolas da rede privada planejam a reabertura em julho, segundo a Fenep. As previsões seguem o calendário das prefeituras.

Já as escolas particulares em Goiânia (GO), Curitiba (PR) e São Luís (MA) avaliam a retomada das aulas presenciais em agosto, também de acordo com o balanço da entidade.

Em todo o Estado de São Paulo, o governo anunciou a reabertura das escolas públicas e particulares juntas, em setembro.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, a data da retomada das aulas presenciais nas instituições de ensino das redes pública e privada ainda está indefinida. As atividades escolares permanecem remotas devido à pandemia de coronavírus.

Um plano apresentado pelo governo em maio previa a retomada das aulas presenciais em julho, o que não ocorrerá. Segundo o governador Eduardo Leite, o retorno gradual pode acontecer a partir de agosto.