Expointer Está chegando a hora de conhecer os homenageados do agronegócio gaúcho em 2024

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

O Troféu Destaques do Agro será entregue nesta quinta-feira (29), na Casa da Rede Pampa na Expointer. Foto: Reprodução O Troféu Destaques do Agro será entregue nesta quinta-feira (29), na Casa da Rede Pampa na Expointer. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A 3ª edição do Troféu Destaques do Agro está chegando! A premiação que irá homenagear as contribuições de seis personalidades do agronegócio gaúcho será entregue nesta quinta-feira (29), às 19h30, em cerimônia na Casa da Rede Pampa na Expointer. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e também pela Rádio Liberdade.

Promovido pelo Banrisul e pela Rede Pampa, o prêmio neste ano virá com um sentimento especial de superação, devido a todas as dificuldades enfrentadas pelos produtores gaúchos em 2024. “Esse ano é um ano muito especial, em razão de tudo o que aconteceu com o nosso Estado. Portanto, nós valorizamos muito aqueles que voltaram com coragem, com capacidade de produzir e reconstruir o Rio Grande do Sul. Isso é muito importante, por isso vai ter um valor ainda maior o nosso Destaques do Agro deste ano”, afirma o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

Os homenageados serão reconhecidos por suas contribuições em práticas sustentáveis e inovações no setor, divididas em 5 categorias: Melhores Práticas Ambientais, Técnico Especialista em Agro, Agroindústria Familiar, Produtor Agro e Reconstrução no Campo. Esta última é a novidade da premiação deste ano e irá valorizar o produtor rural que teve perdas ocasionadas pelas chuvas, mas que deu a volta por cima e retornou às suas atividades, demonstrando capacidade de gestão para superar o momento de crise.

“O Destaques do Agro reconhece o trabalho feito durante todo o ano. Esse ano especialmente, queremos destacar aqueles que sobreviveram a tudo o que ocorreu aqui. Portanto, é muito importante que a gente destaque todos os produtores, os técnicos, aqueles que produzem o agronegócio gaúcho, para que a gente possa ter uma retomada ainda mais forte”, reforça Lemos.

O Troféu conta também com o apoio da Cotrijal, a fim de celebrar desde os pequenos produtores até grandes especialistas no setor agrícola. O premiados foram escolhidos por uma comissão composta por colaboradores do Banrisul que atuam diretamente com o Agronegócio.

“O Destaques do Agro é feito por uma equipe técnica do Banrisul, junto com a Rede Pampa, que descobre os principais cases do Rio Grande do Sul no agronegócio, na área de tecnologia, na área de insumos, na área de produção agrícola. Portanto, acho que vamos fazer justiça a todos aqueles que foram agraciados, mas mais do que isso, a todo o agronegócio gaúcho, que também é agraciado através desses que são reconhecidos aqui no nosso prêmio”, ressalta o presidente do Banrisul.

2024-08-27