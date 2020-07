Ciência Estado do RS terá sexta rodada da pesquisa sobre Covid-19 neste final de semana

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Para a realização do exame, os entrevistadores coletam uma gota de sangue da ponta do dedo do participante. Foto: Daniela Xu/Divulgação Para a realização do exame, os entrevistadores coletam uma gota de sangue da ponta do dedo do participante. (Foto: Daniela Xu/Divulgação) Foto: Daniela Xu/Divulgação

Lançada no início de abril, a pesquisa que busca estimar o número de pessoas que já contraíram o coronavírus no Rio Grande do Sul chega a sua sexta rodada. A partir deste sábado (25), novamente serão aplicados 4,5 mil testes rápidos, seguido de uma breve entrevista sobre ocorrência de sintomas, busca por assistência médica e rotina das famílias em relação às medidas de distanciamento social. Encomendado pelo governo do Estado junto à UFPel (Universidade Federal de Pelotas), o estudo mapeia os casos da doença e acompanha a velocidade de disseminação do contágio entre os gaúchos.

Até a próxima segunda-feira (27), o objetivo é visitar 500 domicílios em cada um dos nove municípios escolhidos: Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Porto Alegre, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana. A seleção das residências e dos moradores ocorre por meio de um sorteio aleatório, utilizando os setores censitários do IBGE como base. Para a realização do exame, os entrevistadores coletam uma gota de sangue da ponta do dedo do participante. A amostra é analisada pelo aparelho de testes em aproximadamente 15 minutos.

Avanço da doença

Os resultados da última rodada, divulgados no final de junho, já identificaram o avanço da pandemia. Na oportunidade, o estudo estimava que cerca de 53 mil pessoas, equivalente a 0,47% da população gaúcha, tivesse anticorpos para a doença. O dado representa um gaúcho infectado para cada 214 habitantes.

“Essa nova etapa da pesquisa deverá retratar o início do período que já prevíamos como o mais crítico do avanço da Covid-19, tanto no número de casos confirmados quanto da sobrecarga nos serviços de saúde. Essa radiografia do momento será fundamental para nos orientar nos próximos passos”, destacou a coordenadora do Comitê de Dados do governo, Leany Lemos, que também lidera a equipe técnica responsável pelo monitoramento dos indicadores do modelo de Distanciamento Controlado.

A quinta etapa do estudo apontou ainda uma queda no índice de isolamento no intervalo de um mês, ao estimar que apenas 12,7% dos entrevistados alegaram estar sempre em casa. No final de maio, eram 14,5%.

“O diferencial do estudo é realizar esse levantamento global, incluindo pessoas sem sintomas, e observar as mesmas cidades ao longo do tempo. A sexta etapa vai nos permitir conhecer a realidade do avanço do coronavírus nas diferentes regiões, neste momento de aceleração de casos e internações no Estado”, diz a epidemiologista Mariângela Freitas da Silveira, que participa da coordenação do estudo na UFPel.

A pesquisa tem apoio das secretarias de Saúde e dos órgãos de segurança dos municípios. Em caso de dúvida, os participantes podem entrar em contato com a Guarda Municipal ou Brigada Militar para obter informações sobre as visitas às casas.

Além da etapa deste fim de semana, o cronograma prevê mais duas rodadas: a sétima deve acontecer de 22 a 24 de agosto, e a oitava, de 26 a 28 de setembro. “As datas vão depender da prevalência que encontrarmos na atual fase. Se os percentuais ficarem acima de 1%, o intervalo entre as coletas será de três semanas; se ultrapassar 5%, reduzimos para duas semanas”, explica a coordenadora.

Parceiros

O estudo envolve uma rede de 12 universidades públicas e privadas: Imed, UCS (Universidade de Caxias do Sul), UPF (Universidade de Passo Fundo), Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul), Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), UFFS/Passo Fundo (Universidade Federal da Fronteira Sul), UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre), UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), Unipampa/Uruguaiana (Universidade Federal do Pampa), UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Unilasalle (Universidade La Salle) e Unijuí (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul).

Os financiadores do projeto são a Unimed Porto Alegre, o Instituto Cultural Floresta, também da Capital, e o Instituto Serrapilheira, do Rio de Janeiro. Os resultados são divulgados por integrantes da coordenação do estudo e do governo estadual em aproximadamente 48 horas após a finalização da coleta de dados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Ciência