Estão abertas as inscrições para o Circuito LIVE! RUN XP em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

O ponto de partida será o estacionamento do Parque Marinha do Brasil Foto: Gabriel Heusi/Heusi Action O ponto de partida será o estacionamento do Parque Marinha do Brasil. (Foto: Gabriel Heusi/Heusi Action) Foto: Gabriel Heusi/Heusi Action

A LIVE! RUN XP será realizada no dia Essa é a terceira etapa do maior circuito de meia maratona da América Latina, com 11 eventos em todo o País.

São provas de 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids em um local simbólico para os porto-alegrenses: a Orla do Guaíba. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo LIVE! EXPERIENCE ou no site https://www.liveoficial.com.br/live-run.

O ponto de partida será o estacionamento do Parque Marinha do Brasil, em frente ao Praia de Belas Shopping. O local recebe a Arena Live! Experience. O espaço temático reserva uma série de atrativos na véspera da prova, como bate-papo sobre corrida e aulas de dança, alongamentos e ioga, além da retirada de kits pelos corredores.

Após a corrida, a arena também sediará a premiação e outros atrativos esportivos.

