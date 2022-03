Acontece Nova unidade do Stok Center será inaugurada em Guaíba

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A inauguração ocorrerá no dia 5 de abril Foto: Divulgação A inauguração ocorrerá no dia 5 de abril. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Região Metropolitana de Porto Alegre ganhará mais uma loja do Stok Center. A unidade será inaugurada no dia 5 de abril, em Guaíba. Essa é a 21ª loja da bandeira, que está presente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

A nova estrutura conta com 5.127,8 m² de área de vendas, 11.114,1 m² de área total, 391 vagas de estacionamento e 37 caixas de atendimento.

A abertura do Stok Center em Guaíba gerou 180 novos empregos diretos, de acordo com a rede Comercial Zaffari Ltda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece