A Polícia Civil concluiu o inquérito policial (IP) que apurava o caso do estudante de Direito de Santos, no litoral paulista, que compartilhou imagens racistas em suas redes sociais. Após a conclusão, o Ministério Público (MP) propôs que o rapaz não seja indiciado pelo crime de racismo, a partir de um acordo de não persecução penal. A homologação do acordo, agora, depende do Poder Judiciário.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) afirmou que ainda não há designação de data da audiência para a aceitação ou não da proposta.