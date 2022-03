Economia Etanol já caiu mais de 8% este ano. Com a disparada da gasolina, descubra se vale a pena abastecer com álcool

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

Em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, é mais vantajoso e isso deve se ampliar para outros Estados. (Foto: Divulgação)

O reajuste de 18,77% no preço da gasolina nas refinarias que entrou em vigor na última sexta-feira (11) deverá fazer com que, em vários Estados do País, fique mais vantajoso abastecer o carro com etanol. Afinal, este ano, o preço médio do litro vendido nos postos brasileiros já caiu 8,23%.

Enquanto gasolina e diesel estão em alta devido à disparada do preço no petróleo no mercado internacional, o etanol está em queda com a proximidade da safra de cana-de-açúcar, cuja colheita tradicionalmente ocorre a partir de abril.

Mas, como saber quando vale a pena abastecer o carro com gasolina ou com etanol, no caso dos modelos flex, que são maioria no país?

É preciso levar em conta que o carro tem rendimento maior (ou seja, consome menos combustível) quando abastecido com gasolina. Isso varia ligeiramente dependendo do modelo do automóvel, mas, em média, o etanol rende 70% do que a gasolina proporciona.

Considerando esta relação, antes mesmo do reajuste da gasolina anunciado pela Petrobras, em, ao menos, três Estados o etanol já era mais vantajoso: Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

E, nas próximas semanas, o álcool deve ficar mais atrativo também em outros Estados.

Veja como saber se é melhor abastecer com gasolina ou etanol:

Fazendo as contas

No posto de combustível, veja o preço da gasolina e multiplique o valor por 0,7. Se o resultado for menor do que o valor do litro do etanol, abasteça com gasolina. Caso seja maior do que o valor do litro do etanol, abasteça com etanol.

Exemplos: Em Minas Gerais, o preço médio da gasolina na semana passada era de R$ 6,902. E o do etanol, de R$ 4,734.

R$ 6,902 x 0,7 = R$ 4,831, ou seja, custo maior do que o litro do etanol, melhor abastecer com etanol

No Rio de Janeiro, o preço médio da gasolina na semana passada era de R$ 7,076. E o do etanol, de R$ 5,575.

R$ 7,076 x 0,7 = R$ 4,95 = custo menor do que o litro do etanol, melhor abastecer com gasolina.

Diesel

O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última quinta (10) o projeto de lei complementar aprovado na véspera pelo Congresso, que busca reduzir o preço dos combustíveis. A proposta altera a sistemática de cobrança do ICMS, imposto estadual, e zera as contribuições federais do PIS e da Cofins sobre o diesel e o querosene de aviação até o fim deste ano. A isenção de PIS/Cofins terá impacto no preço do litro do diesel de R$ 0,33, segundo o governo.

O impacto do alívio nos tributos federais é de cerca de R$ 20 bilhões, sem a contrapartida de indicar outra fonte de receita para cobrir a perda na arrecadação. Já a redução do ICMS sobre combustíveis vai depender da adoção de medidas pelos governadores no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária.

