Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

A Europa depende da Rússia para mais de um terço do gás que usa. (Foto: Axel Schmidt/Nord Stream 2)

Países ricos em energia, do Catar ao Azerbaijão, prometeram suprimentos de emergência de gás para a Europa, mas a região está descobrindo rapidamente que não pode substituir a Rússia, principal fornecedora.

As tensões contínuas sobre a Ucrânia e a ameaça de um potencial conflito interrompendo os fluxos de energia para a Europa ofuscaram o mercado de gás do continente nas últimas semanas, causando oscilações de preços voláteis. A guerra pode interferir nos enormes volumes que a Rússia envia ao continente, cerca de um terço dos quais passam pela Ucrânia.

Para mitigar o risco de interrupção do fornecimento, a União Europeia está conversando com grandes produtores, buscando parcerias e até possíveis trocas de combustível com a Ásia, onde o mercado tem o dobro do tamanho do bloco. As chegadas recentes de gás natural liquefeito ajudaram a aliviar o aperto, assim como o clima ameno, mas a Europa depende da Rússia para mais de um terço do gás que usa, e a aquisição desse combustível de outros lugares pode espalhar a crise para outras regiões.

“A Europa não tem alternativa ao gás russo”, disse Ron Smith, analista sênior da BCS Global Markets. “Você teria que desviar metade do GNL que a Ásia consome para substituir o Gazprom PJSC. E o que isso significaria? Isso significaria uma enorme escassez de energia em toda a Ásia, você exportaria a crise energética da Europa para a Ásia.”

O volume de gás de que a UE precisa não pode ser substituído unilateralmente por nenhum fornecedor sem perturbar as entregas a outras regiões, disse o ministro da Energia do Catar, Saad Al-Kaabi, na terça-feira, após uma ligação com o comissário de Energia do bloco, Kadri Simson.

Ele acrescentou que os contratos de fornecimento de Doha são “sacrossantos no Catar”, e a prioridade do país é atender primeiro às necessidades de seus clientes existentes. Garantir a segurança energética da Europa exigirá um esforço coletivo de vários fornecedores diferentes, disse ele.

Para qualquer interrupção prolongada que dure nos próximos dois invernos, a Europa teria que conter a demanda, disseram pesquisadores do think tank Bruegel, com sede em Bruxelas, em um blog. E essa incerteza provavelmente manterá os preços altos à medida que a concorrência pelo GNL se intensifica.

“Enquanto a situação na Ucrânia não for clara e não for resolvida, os compradores europeus estarão dispostos a pagar o suficiente para atrair cargas flexíveis de GNL para garantir que os estoques não sequem”, disse Oystein Kalleklev, CEO do armador de GNL Flex LNG Ltd.

Como a infraestrutura de gás é cara, a maioria dos volumes do mundo normalmente é vendida sob contratos de longo prazo entre vendedores e compradores. Entregas flexíveis dos EUA podem ajudar, mas apenas se o preço for justo.

Os EUA foram o maior fornecedor de GNL para a Europa no mês passado e, junto com outras nações, ajudaram a deslocar o fornecimento de gás russo em alguns pontos percentuais em janeiro, segundo altos funcionários da Comissão Europeia.

Mas isso não é garantido para durar. A Europa tem sido a região mais lucrativa para enviar o combustível super-refrigerado desde o final do ano passado, mas geralmente é a Ásia, o mercado que mais cresce no mundo. Se o apetite da China por gás despertar novamente, os petroleiros serão rápidos em abandonar a Europa e seguir para o leste.

Enquanto isso, as exportações diárias de gás da Gazprom por gasoduto caíram para seus mercados mais importantes em janeiro, para o menor desde o início de 2015, apesar de a empresa produzir mais combustível.

No radar da UE também está o Azerbaijão, nação do Cáspio que começou a enviar gás para a Europa no final de 2020. Suas entregas para a Europa, Turquia e Geórgia são cerca de um décimo dos volumes que a Gazprom vende para seus principais mercados de exportação, e esse fornecimento foi pré-vendido há quase uma década para ajudar a financiar a produção e oleodutos.

“A realidade é que o Azerbaijão não é um concorrente do gás russo simplesmente por causa dos volumes”, disse Elin Suleymanov, embaixador do país no Reino Unido, em entrevista na semana passada. “Poderíamos ajudar com algumas entregas, mas os volumes do Azerbaijão não são iguais aos volumes russos, isso é óbvio. Isso é algo que também precisa ser pensado por nossos parceiros ocidentais.”

Por enquanto, a Europa conta com o GNL que está chegando às suas costas, ajudando a aliviar os altos preços. Em maio, a Ásia deve recuperar seu lugar como um mercado de exportação premium para cargas dos EUA do combustível, de acordo com cálculos da BloombergNEF.

“Essa ideia de que ‘vamos preencher a lacuna com GNL’, não, você não pode. É fisicamente impossível de fazer, não há GNL suficiente no mundo para fazer isso”, disse Smith. As informações são da Agência Bloomberg.

