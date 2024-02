Acontece Evento em Porto Alegre abordará atuais tendências mundiais para o varejo gaúcho

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

“Pós-NRF” será realizado nesta terça-feira, na sede da Fecomércio-RS. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

Nesta terça-feira (6), um evento na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre, abordará o que há de mais atual no mundo em tendências para o varejo. O “Pós-NRF” reunirá representantes e dirigentes de lojas para uma série de painéis sobre os principais temas da NRF Retail’s Big Show. Essa, que é a mais importante feira de varejo e consumo do planeta, ocorreu em Nova York no mês passado e contou com a participação de comitiva da entidade empresarial gaúcha.

Assuntos como inteligência artificial, poder de marca e supply chain, e sua aplicação nas empresas gaúchas, estão na programação do evento nesta semana, que pode ser conferida abaixo. Ele acontecerá das 9h às 12h, com participação do coordenador estadual de Varejo do Sebrae, Fabiano Zortéa, dos vice-presidentes da Fecomércio-RS Idalice Teresinha Manchini e Giraldo João Sandri, e da diretora administrativa da entidade, Maria Tereza Menegotto, dentre outros nomes. As inscrições podem ser realizadas neste link.

Confira a programação:

9h – Abertura

9h10 – Palestra “Tendências Globais para o varejo local”, com coordenador estadual do Sebrae, Fabiano Zortéa

10h10 – Painel “Inteligência artificial aplicada ao varejo”

11h – Painel “O poder da marca alinhado ao seu conceito”

11h50 – Encerramento

2024-02-05