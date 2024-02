Acontece Fórum Novos Horizontes para o Desenvolvimento acontece na próxima quinta-feira (8), em Atlântida

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Evento contará com a presença de lideranças políticas, entidades privadas e instituições financeiras. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini No encerramento, o governador Eduardo Leite saudou a iniciativa do fórum. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Com organização da Rede Pampa, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (Sedec), do Banrisul, do BRDE, da Icatu Seguros, da Rio Grande Seguros e da Corsan, o VIII Fórum Rio Grande do Sul – Novos Horizontes para o Desenvolvimento será na próxima quinta-feira (8). As discussões ocorrerão na Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), em Atlântida, Xangri-lá, das 14h30 às 18h30.

Para Ernani Polo, titular da Sedec, um dos debatedores convidados, o evento é sempre uma oportunidade pontual de promover e atualizar a agenda de desenvolvimento do estado. “Lideranças políticas, de entidades privadas e instituições financeiras, debatem jeitos de trabalhar de forma integrada por um bem maior, que é o avanço socioeconômico. Por meio da Rede Pampa, levamos para a população esse momento de troca de informações e de conhecimento. A participação do governador e do vice reforça a seriedade e o compromisso do estado em construir transformações por meio do dialogo”, compartilhou.

A abertura do evento será feita pelo vice-governador do estado, Gabriel Souza. Já o encerramento, ficará à cargo do governador Eduardo Leite. Também participarão como painelistas, o presidente da ALRS, Adolfo Brito; o secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos; o presidente do Banrisul, Fernando Lemos; o vice-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Junior; o presidente do Grêmio FBPA, Alberto Guerra; o presidente do SC Internacional, Alessandro Barcellos; o presidente da Rio Grande Seguros e vice-presidente da Icatu Seguros, César Saut; o presidente do Simers e da Masal S/A, Claudio Bier; o diretor da Corsan Aegea, Fabiano Dallazen; o presidente da Cotrijal, Nei Manica; o presidente e fundador da Granja Faria, Ricardo Faria, e o empresário Dunga.

Mais informações e as inscrições estão disponíveis em: forumnovoshorizontesrs.com.br. A participação é gratuita e pode ser no formato presencial ou virtual.

2024-02-05