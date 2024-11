Tecnologia Evite fornecer estes 5 dados ao conversar com a inteligência artificial do WhatsApp

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

A nova ferramenta funciona de maneira semelhante ao ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google. Foto: Reprodução

A nova ferramenta de inteligência artificial do WhatsApp, a Meta AI, vem despertando a atenção dos usuários por suas funcionalidades avançadas. Contudo, é preciso cautela ao interagir com o recurso.

Informações trocadas com a IA contribuem para o aprimoramento da tecnologia, mas também levantam preocupações sobre privacidade. Entre os riscos associados, destaca-se a possibilidade de dados pessoais e corporativos serem usados sem consentimento explícito para o treinamento do sistema.

Dados pessoais

A proteção de dados pessoais é essencial, então evite compartilhar nome completo, documentos, telefones e endereços. Esses dados, se coletados, podem ser usados pela Meta para otimizar o sistema, expondo desnecessariamente a privacidade do usuário.

Propriedade intelectual de terceiros

Proteger a propriedade intelectual é vital. Dados sobre direitos autorais, patentes ou marcas de terceiros não devem ser repassados à IA, sob o risco de serem utilizados indevidamente, como no caso da Samsung com o ChatGPT.

Informações corporativas

Quando se trata de informações corporativas, o cuidado deve ser redobrado. Compartilhar dados sigilosos, como documentos internos e contatos, pode comprometer a segurança da empresa. A Meta AI utiliza essas interações para ajustes e melhorias.

Informações financeiras

Dados bancários e financeiros devem ser mantidos longe da inteligência artificial. Informações como números de contas e senhas podem ser facilmente capturadas e usadas em fraudes ou golpes online, caso caiam em mãos erradas.

Conteúdos de própria autoria

Para quem cria conteúdos originais, é crucial evitar compartilhar textos ou ideias com a Meta AI. A ferramenta pode utilizar essas informações para fins variados, colocando em risco a autoria e proteção dos trabalhos criativos.

Como funciona

A nova ferramenta funciona de maneira semelhante ao ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google. Entre as funcionalidades da Meta AI está o fornecimento de informações e respostas para temas variados.

A função é capaz de gerar diferentes tipos de conteúdo criativo, como textos, traduções e roteiros, além de criar imagens. Segundo informações do site da Meta, é possível usar o recurso para “pesquisas, bate-papos, criar conteúdo e se aprofundar em tópicos diversos”

Esta solução, baseada no modelo Llama 3.2, promete mudar a forma como os usuários interagem com a plataforma, oferecendo ferramentas avançadas de criação e automatização. Desde seu lançamento no Brasil, a Meta IA já conquistou milhões de usuários ao redor do mundo. Segundo Mark Zuckerberg, CEO da Meta, mais de 500 milhões de pessoas utilizam essa tecnologia.

