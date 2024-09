Esporte Ex-jogador americano de basquete Magic Johnson revela interesse em adquirir time no Brasil

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Ex-jogador do Los Angeles Lakers afirmou que está "ansioso em fazer negócios aqui". (Foto: Divulgação/Apple TV+)

O ex-jogador de basquete estadunidense Magic Johnson, estrela do Los Angeles Lakers na década de 1980, foi o nome escolhido pela Expert XP para fechar a edição de 2024 do evento que ocorreu no fim de semana em São Paulo (SP). Durante a palestra no último sábado (31), o integrante do Dream Team dos Estados Unidos nos anos 1990 revelou o interesse em investir em equipes esportivas no Brasil.

“Me reuni com algumas pessoas antes do evento e conversamos sobre investir em times brasileiros. Não vinha ao Brasil desde 1978 e estou ansioso em fazer negócios aqui”, revelou o ídolo do basquete, sem adiantar as equipes ou modalidades em que pretende investir.

O histórico de negócios de Johnson no esporte dos Estados Unidos pode animar os torcedores brasileiros. Ele é fundador da empresa que gerencia o time de basebol Los Angeles Dodgers e é sócio minoritário das equipes Los Angeles Sparks (basquete feminino), Los Angeles FC (futebol) e Washington Commanders (futebol americano).

Johnson ganhou 14 campeonatos no total durante a carreira, sendo um na faculdade, cinco como jogador da NBA e oito como empresário.

Competição

Para um plenário lotado, Johnson destacou que o excesso de competição no esporte fez com que ele fosse melhor no basquete e que essa competição se reflete no mercado de trabalho, onde a competição te empurra a ser melhor.

“Seu concorrente pode fazer com que você melhore, pode te empurrar para um caminho melhor. Tem pessoas que fazem isso comigo todos os dias e eu sou um competidor feroz dentro e fora de quadra”, contou o ex-atleta.

“Sempre fui um competidor feroz e isso me ajudou a ser muito disciplinado, me tornei um chefe detalhista, focado e que pede explicações sobre tudo o tempo todo. Todas as coisas que me tornaram um bom jogador de basquete me tornaram um bom empresário”, refletiu.

Escola de líderes

Johnson ainda revelou que o trabalho como líder, em quadra ou no escritório, se resume a fazer com que as pessoas ao redor trabalhem melhor. Ele citou outros ex-atletas que tiveram sucesso nos negócios como Michael Jordan e Tom Brady e que também tem no desenvolvimento dos times de negócios a chave para o sucesso.

“Penso no meu trabalho como fazer com que todos que trabalham comigo sejam melhores, os melhores líderes que conheço estão focados em fazer com que as pessoas trabalhem melhor”, ponderou.

Ele lembra que durante a atuação dentro de quadra, como armador, o trabalho era distribuir jogadas e fazer com que os companheiros fizessem as cestas, e agora, nos negócios, era o armador dos funcionários, usando terno e gravata.

“Ainda quero ganhar tanto quanto antes, quanto ganhava nas quadras, quero seguir neste papel de líder e vencedor”, afirmou.

