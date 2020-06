Bem-Estar Exercício físico auxilia no aumento da imunidade

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Praticar exercícios físicos pode aumentar a imunidade do corpo, ajudando na hora de combater vírus, bactérias e fungos. (Foto: Reprodução)

A imunidade corresponde à capacidade do corpo humano de se defender de invasores, como vírus, bactérias ou fungos que possam causar doenças. Mantê-la alta significa estar menos propenso a ter infecções e quadros como gripes. Por isso, é importante ter uma boa alimentação e adotar hábitos saudáveis, como dormir bem, controlar ansiedade e estresse e, principalmente, a prática de exercício físico.

Segundo o educador físico Thiago Neglia, um dos criadores do aplicativo de áudio fitness Sem Desculpas, o movimento muscular e o aumento da frequência cardíaca fazem com que as células imunes saiam de seus pontos de espera (como o pulmão, baço e linfonodos). Ou seja, elas circulam mais pelo corpo e, consequentemente, conseguem identificar e destruir patógenos de forma mais eficiente

O efeito gerado pela atividade física não dura a longo prazo, mas aumenta o tempo necessário para que as defesas do organismo sejam fortalecidas, explica o especialista. A recomendação é exercitar-se pelo menos 10 minutos por dia, tempo suficiente para desencadear a resposta imune.

Neglia afirma que, além dos benefícios à saúde física e mental, os exercícios físicos podem diminuir os riscos de depressão e reduzir a perda cognitiva em pacientes com mal de Alzheimer, por exemplo. Isso porque práticas como caminhar, correr ou pedalar são fundamentais para manter uma capacidade neurológica saudável, mesmo com o avanço da idade. “Por isso, é importante fazer atividades físicas regulares”, comenta.

Exercícios de força e aeróbicos no frio

No inverno, exercícios físicos são recomendados entre 20ºC e 25ºC e devem ser feitos com cuidado. Pelas possíveis dificuldades respiratórias das baixas temperaturas e vento frio, recomendamos: aquecimento muscular, intensificando os exercícios progressivamente; respiração nasal de preferência; vestimentas adequadas (mãos, pés e rosto) para se proteger da perda rápida de calor que ocorre durante a atividade física; ingestão de líquidos. Importante, sendo melhor se aquecidos, pré e pós-exercício.

