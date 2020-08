Os cientistas sabem há muito tempo que felicidade e estresse são dois lados da mesma moeda: quanto menos estressado você estiver, mais feliz será. Eles também sabem que o exercício melhora o humor liberando substâncias químicas benéficas como endorfinas e dopamina no cérebro. Mas pesquisadores da Universidade de Princeton fizeram uma descoberta surpreendente – os benefícios do exercício para melhorar o humor não são temporários. Eles descobriram que o exercício reconecta sua mente.

A descoberta surgiu da tentativa dos pesquisadores de conciliar um paradoxo desconcertante. O exercício desencadeia a criação de neurônios altamente excitáveis ​​no hipocampo, a região do cérebro associada à memória, aprendizado e respostas emocionais. Isso acelera a função geral do cérebro, mas devido à excitabilidade dos novos neurônios, também deve tornar o cérebro mais suscetível à ansiedade. No entanto, não.

Para descobrir o porquê, a equipe de Princeton dividiu os ratos de laboratório em dois grupos. Um grupo teve acesso a uma roda (os camundongos corriam na roda uma média impressionante de 4 km por noite) e o outro não. Após seis semanas, os pesquisadores assustaram todos os ratos intencionalmente, mergulhando-os em água fria, e depois examinaram seus cérebros com uma máquina de ressonância magnética. Quase imediatamente, eles perceberam que os dois grupos reagiram de maneira diferente. As células cerebrais dos camundongos inativos ficaram agitadas e entraram em um frenesi, enquanto as dos camundongos ativos não. O motivo: os camundongos ativos foram capazes de produzir e liberar mais do neurotransmissor GABA, que ajuda a sedar neurônios agitados.

A descoberta, publicada no The Journal of Neuroscience, marcou um avanço na compreensão de como o exercício ajuda o cérebro a regular a ansiedade. Em essência, o exercício cria neurônios novos e mais rápidos, mas também reforça o mecanismo fisiológico que impede que essas células cerebrais disparem durante períodos de estresse.

“Quando você se exercita, muda 20 coisas ao mesmo tempo”, diz o Dr. Emrah Düzel, diretor do Instituto de Pesquisa em Neurologia Cognitiva e Demência do Hospital Universitário da Alemanha, Magdeburg. “Não existe medicamento que possa alcançar isso.”

Exercícios que estimulam o cérebro:

Aeróbico

“Você precisa melhorar a função cardiovascular para ver os efeitos”, diz Düzel. Função cardio-vascular significa obter até 50% de sua freqüência cardíaca máxima, o que faz com que o sangue oxigenado circule mais rapidamente pelo cérebro, formando novas conexões neurais.

Faça valer cada minuto

Apenas quatro a seis minutos de exercício regular fazem uma grande diferença. Um estudo brasileiro constatou que ratos envelhecidos que administravam essa quantidade diariamente por cinco semanas reverteram o comprometimento da memória relacionado à idade e aumentaram o fator neurotrófico, substância essencial para o crescimento e a sobrevivência dos neurônios.

Faça mais e mais

Em uma pesquisa de 2012, os pesquisadores da Penn State descobriram que os estudantes fisicamente ativos que se esforçavam durante os treinos tinham maior probabilidade de relatar satisfação geral com a vida. O motivo pode ser simples: o exercício queima o hormônio do estresse cortisol.