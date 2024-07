Política Exército brasileiro conclui a compra de 420 blindados leves “Guaicuru” no valor total de R$ 1,4 bilhão

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Viaturas serão entregues ao longo dos próximos 10 anos. (Foto: Divulgação/Exército)

O Exército concluiu a compra de 420 viaturas blindadas multitarefa leve sobre rodas 4×4, chamadas de Guaicurus. A compra foi feita da empresa italiana Iveco.

As viaturas devem ser entregues de forma escalonada ao longo dos próximos 10 anos, conforme o planejamento estratégico do Exército. O valor da compra foi de R$ 1,4 bilhão, de acordo com a empresa.

Segundo o Exército, o valor foi financiado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

A verba também será usada para construção de infraestrutura local no Brasil para a montagem das viaturas, além da fabricação de componentes em território nacional.

Segundo o Exército, isso “fomentará a Base Industrial de Defesa (BID) pelos próximos 30 anos, envolvendo a capacitação de mão-de-obra qualificada e a geração de novos empregos diretos e indiretos”.

Os Guaicurus

As viaturas têm como funções principais o transporte de tropas e o suporte em operações militares, além de serem equipadas com sistemas automatizados de armas e de comando e controle. Destaca-se a utilização do Equipamento Rádio TRC-1193 Mallet, desenvolvido pela IMBEL.

A iniciativa faz parte do Programa Estratégico Forças Blindadas (PEE F Bld) do Escritório de Projetos do Exército e visa fortalecer a Base Industrial de Defesa (BID). A previsão é que o projeto gere novos empregos diretos e indiretos e capacite mão-de-obra qualificada, beneficiando a indústria de defesa pelos próximos 30 anos.

Além das viaturas, o contrato inclui a integração de sistemas de armas automatizados e de comando e controle. Também estão previstos ferramentais para a manutenção das viaturas, garantindo sua operacionalidade e durabilidade.

Essa aquisição reforça o compromisso do Exército Brasileiro com a modernização e a eficiência operacional, visando aprimorar suas capacidades militares e assegurar a defesa nacional.

Míssil

O Exército recebeu um carregamento de uma centena de mísseis Spike LR2. Os mísseis israelenses haviam sido comprados pelo Exército brasileiro em 2021 e deveriam ter sido entregues em outubro de 2022. O armamento é utilizado para defesa anticarro do País e foi entregue com um ano e meio de atraso.

Os mísseis foram comprados pelo Exército brasileiro com a empresa israelense Rafael Advanced Defense Systems Ltda. A carga foi transportada de Tel-Aviv para o Rio de Janeiro dentro de um KC-390 do 1º Grupo de Transporte de tropa, da Força Aérea Brasileira (FAB).

Ao todo, o Exército prevê, nos três próximos anos, investir até R$ 2,5 bilhões nas forças blindadas. Ele deve adquirir novos lotes de mísseis e viaturas blindadas de combate fuzileiros (VBC Fuz), em substituição às Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTC) M-113-BR.

Ao todo, o Exército planeja a compra de 78 viaturas de combate fuzileiros e de 65 carros de combate de até 50 toneladas, ou seja, tanques médios.

2024-07-16