Mundo Explosões atingem base militar da coalizão dos EUA no Iraque

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Base militar americana em Bagdá. Foto: Reprodução Base militar americana em Bagdá. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma série de explosões atingiram uma base da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, neste domingo (16, horário local), informaram fontes oficiais do Exército norte-americano.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informação sobre mortes, feridos, ou danos significativos às instalações da base.

Segundo a agência Al-Arabiya, as explosões levaram ao acionamento de sirenes pela Zona Verde de Bagdá, local da capital iraquiana que abriga as principais embaixadas, dos Estados Unidos.

Tensão em Bagdá

Em 31 de dezembro, milícias iraquianas apoiadas pelo Irã invadiram o perímetro da Embaixada dos EUA em Bagdá. Na ocasião, o presidente Donald Trump acusava os iranianos de estarem por trás dos protestos que ocorrem pelo país desde o segundo semestre de 2019.

A embaixada ficou sitiada por pouco mais de 24 horas. Os líderes das milícias pediram para que ela fosse liberada na quinta-feira (2), e a ordem foi imediatamente cumprida.

Em 2 de janeiro, os EUA executaram o ataque por drones pela noite no aeroporto de Bagdá, no Iraque, que matou Qassem Soleimani, chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã e um dos homens mais poderosos do país.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário