Agro Expointer Digital Máquinas Agrícolas 2020 encerra com resultados positivos

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Expointer 2019. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

A Expointer Digital Máquinas Agrícolas 2020 terminou no último domingo (06). Durante os nove dias de feira online, os produtores rurais tiveram a oportunidade de renovar seus maquinários na plataforma desenvolvida pelo Sindicato das Indústrias de Maquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (SIMERS). Essa foi a primeira exposição que ocorreu de forma totalmente digital, devido a pandemia do novo coronavírus. Tradicionalmente o evento acontece anualmente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Mesmo sem a Expointer presencial, o novo formato, apesar do pouco tempo de divulgação, apresentou resultados positivos, conforme destacou o presidente do SIMERS, Claudio Bier. “A Expointer Digital veio para ficar, é uma nova modalidade de vender e o pessoal da cidade está muito mais acostumado com a internet. Nós estamos satisfeitos e pode ter certeza que ano que vem nós vamos ter as duas feiras, a Expointer Digital e a Expointer presencial”, afirmou Bier.

Durante os dias do evento, mais de 25 países acessaram a Expointer Digital Máquinas Agrícolas 2020, como Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Paraguai, Portugal, China, Itália, entre outros. O presidente do sindicato das máquinas falou sobre a abrangência que a internet proporciona, devido ao sucesso de acessos ao portal, no qual recebeu mais de 42 mil visitantes. “São países que não estão habituados a virem na Expointer, e claro que os habituados também vieram, mas temos aí, Alemanha, China, Japão e se não fosse uma Expointer Digital nós não teríamos essa chance”, comentou Claudio Bier.

O volume de negócios fechado pelos 21 expositores não foi informado. Muitas empresas estão contabilizando os valores, algumas delas relataram que superaram as vendas em relação a Expointer presencial do ano passado. Houve contatos iniciais que prosseguem nos próximos dias, especialmente de estrangeiros. Na exposição física a média é de 130 expositores.

Quem não conseguiu garantir a sua máquina agrícola, pode ficar tranquilo. A plataforma online vai ficar disponível até o dia 04 de outubro, data em que será encerrada a Expointer Digital 2020. Também com ajuda da tecnologia e de forma online, a Expointer 2020 Digital começa no dia 26 de setembro e viabilizará negócios de forma moderna e ágil em âmbito regional, nacional e pelo mundo todo. As atividades tradicionais da Expointer, como competições, entre as quais o Freio de Ouro, apresentações e leilões, serão realizadas de forma presencial, sem a participação de público visitante e observando os protocolos de saúde, mas com transmissão pela internet.

Um dos espaços oficiais mais visitados da feira, o Pavilhão da Agricultura Familiar, também terá inovação. Os agricultores poderão expor seus produtos no local, mas gerar negócios através das vendas online e em salas de negociação. Com uma vitrine que extrapola o espaço dos pavilhões em Esteio, os clientes poderão ir buscar seus produtos no Parque, em um sistema inovador de drive-thru, sem sair do carro, ou pedir tele-entrega.

