Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Cinquenta e cinco agroindústrias estão em um pavilhão recebendo clientes no formato drive-thru. (Foto: Divulgação/ O Sul)

Nesse último final de semana iniciou no Parque de Exposições Assis Brasil a Expointer 2020. A feira tradicional não pode receber o público presencialmente em Esteio, mas algumas alternativas foram encontradas: como a transmissão de eventos on-line e um formato drive-thru pra venda de produtos.

Assim como nas edições anteriores, os pavilhões do parque estão cheios de animais. Por outro lado, o público vai ter que acompanhar tudo de casa. Em formato inédito, a programação da Expointer 2020 será através da internet. Leilões, provas, salas de negócios, eventos sobre tecnologia no campo e até shows estarão disponíveis pelo site. Ao todo, são três canais disponíveis na plataforma que podem ser acessados pelo computador ou celular. A maior feira do agropecuária da América Latina passa por um rigoroso protocolo de segurança, em combate ao contágio da Covid-19 pelos trabalhadores que precisam estar no parque.

“E aqui dentro com o ambiente aberto, e com mais de 140 hectares a gente consegue criar todas as seguranças, e principalmente a oportunidade para que nós tenhamos um ambiente seguro para trabalhar nesses nove dias”, destacou o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Covatti Filho.

Mas o público também vai ter a oportunidade de ir até o parque. Cinquenta e cinco agroindústrias estão em um pavilhão recebendo clientes no formato drive-thru. Aqueles tradicionais produtos coloniais, como cuca, vinho e salame estão no espaço da indústria familiar, no portão um. A entrada é gratuita.

“Uma maneira diferente, os compradores entram com os seus automóveis, chegam em frente a banca e ao invés deles irem até a banca, o produtor vai até o carro oferecer os produtos e negociar. Então, a expectativa é que dê certo e até o momento está sendo positivo”, revelou o presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva.

O Maicon dos Santos é morador de Esteio e aproveitou as primeiras horas de Expointer para conhecer o novo modelo de atendimento. “Fiz um rancho aqui. Eu morava no interior, então produtos coloniais para nós é essencial”, comentou o cliente.

O drive-thru dos produtos coloniais, assim como os eventos on-line da Expointer 2020, ficam à disposição até o dia 04 de outubro.

