Colunistas Fábrica de crises

Por Leandro Mazzini | 14 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Abraham Weintraub tem passeado pelas avenidas de Washington DC sozinho, às vezes de boné, para não ser reconhecido por brasileiros residentes.(Foto: Marcelo Camargo/ABr)

A citação infeliz do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, associando o Exército Brasileiro a um governo genocida apareceu num momento em que há, nos bastidores, esforço tremendo do presidente da República de trégua de bolsonaristas – políticos e militantes – nas críticas públicas à Corte e ao Legislativo. A turma do ‘deixa disso’ tentou agir rápido ontem, quando as declarações já tomavam rumos judiciais. O presidente Jair Bolsonaro segue em boa relação pessoal com o ministro presidente Dias Toffoli. Mendes jogou um galão de querosene num paiol onde há faísca constante, e acendeu a ira dos militares.

Cidadão comum

Abraham Weintraub tem passeado pelas avenidas de Washington DC sozinho, às vezes de boné, para não ser reconhecido por brasileiros residentes.

Tentou

O ex-deputado Nelson Meurer, falecido aos 77 vítima de Covid-19, era hipertenso e diabético. Sua defesa pediu prisão domiciliar ao ministro Edson Fachin (STF), em vão.

Tempos de Covid

O jornalista Chico Sant’ana lançou enquete no Twitter para dar nome de Naja a Damares Alves, Bia Kicis ou Sara Winter. A ministra rebateu de pronto: desde que ele coloque pessoalmente a plaquinha na serpente, ela faz até cerimônia.

Bode na sala

O senador Humberto Costa (PT-PE), da CPMI das Fake News, acusa o assessor especial da Presidência, Tércio Arnaud Thomas, de ser o coordenador do ‘Gabinete do ódio’ sobre contas nas redes sociais de defesa de Jair Bolsonaro e ataque a adversários.

(in)Defesa aérea

A base aérea de Apucarana (PR) tinha aviões Super Tucanos da FAB para interceptar aeronaves com drogas e contrabando. Mas foi no Governo de Fernando Henrique. Depois dele, os caças foram retirados da região. Ninguém entende até hoje que por que a base foi desativada.

Ela resiste

Com resistência da maioria dos membros da executiva e militância do PT, a deputada federal Marília Arraes, apesar do apoio de Lula da Silva, sofre resistências também de partidos aliados no Recife para tentar chapa para eventual candidatura à Prefeitura. O PSOL não quis diálogo, procurado por ela.

Bondinho vive

O turista que passa pelo Rio, a passeio ou negócios, tem programa imperdível (porque a capital ainda respira e sobrevive, apesar de tudo): pegar o bondinho no Centro, atrás do BB, para subir Santa Teresa, o bucólico bairro encravado nos morros atrás da lapa. Os bondes voltaram dia 24 de junho, das 10h às 16h, após paralisação em março.

MERCADO

Na pista

O Grupo Águia Branca, há décadas no setor de transporte de passageiros no Sudeste, lançou o app AguiaFlex, na carona da concorrente e pioneira Buser, vislumbrando boom no setor de compartilhamento de passageiros com passagens baratas.

Vegas 2021

A Reed Exhibitions e a American Gaming Association anunciaram o adiamento da maior feira do setor de cassinos do mundo, em Las Vegas, para 4 a 7 de outubro de 2021. A edição deste ano está cancelada.

Telemedicina…

Alguns dos principais planos de saúde já realizam juntos uma média de 250 mil consultas por mês, utilizando a Telemedicina. O recurso foi aprovado pelo Congresso (PL 696/2020) e sancionado pelo presidente da república, enquanto durar a pandemia, mas é uma solução que deve permanecer no pós crise.

… em alta

O tema será debatido na próxima quinta, às 15h, no webinar “Telemedicina no Novo Normal”, com a presença dos especialistas no assunto. No link http://www.youtube.com/c/FenaSaúdeCanal

Ponto final

Se o confinamento está sendo difícil para você, imagine para Ronaldinho Gaúcho, que não pode sair de um hotel em Assunção há meses nem pode fazer festas lá dentro.

ESPLANADEIRA

#APSA registra aumento de 200% uso de apps de gestão condominial e soluções imobiliárias, após investir R$ 6 milhões nos últimos anos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas