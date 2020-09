Celebridades Fãs “invadem” perfil de Luísa Sonza e exigem que ela apague fotos com Whindersson Nunes

16 de setembro de 2020

Desde que terminou o casamento com o humorista Whindersson Nunes, a loira tentou manter uma relação saudável com ele e por isso nunca apagou as fotos em casal de seus perfis

Os últimos dias têm sido bastante agitados para a cantora Luísa Sonza após assumir o relacionamento com o cantor Vitão. Desde que terminou o casamento com o humorista Whindersson Nunes, a loira tentou manter uma relação saudável com ele e por isso nunca apagou as fotos em casal de seus perfis nas redes sociais.

O problema é que isso está causando a irritação de muitos seguidores que decidiram comentar publicações antigas exigindo que Luísa apague as fotos com Whindersson.

“Apaga isso, sua ridícula”, comentou uma pessoa em uma foto. “Por que não arquiva as fotos com ele??? Tipo, você está com outro mano”, escreveu outro seguidor.

