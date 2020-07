Efemérides Fatos históricos do dia 4 de julho

Por Efemérides | 4 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

Eventos

1776 – Publicada a Declaração da Independência dos Estados Unidos; e utilizado pela primeira vez na Declaração da Independência o nome “Estados Unidos da América”.

1810 – A França ocupa Amsterdã.

1865 – Publicação de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll.

1946 – Independência das Filipinas.

1959 – Maria Esther Bueno se torna a primeira pessoa de nacionalidade brasileira a vencer um Grand Slam de tênis, no Torneio de Wimbledon.

1960 – Adoção da atual Bandeira dos Estados Unidos, representando seus 50 Estados.

1997 – A nave não tripulada “Mars Pathfinder” pousa em Marte e mostra as primeiras imagens da superfície do planeta vermelho, após uma viagem espacial de 500 milhões de quilômetros.

2009 – Após oito anos fechada para visitações em decorrência dos ataques de 11 de setembro de 2001, a Estátua da Liberdade, em Nova York (EUA) é reaberta ao público.

2012 – Descoberta de uma nova partícula no Modelo Padrão Atômico, conhecida como Bóson de Higgs, ou popularmente “Partícula de Deus”, partícula essa a chave para desvendar a origem da massa dos objetos no universo e completar as teorias de física atuais.

Nascimentos

1790 – George Everest, geógrafo galês (m. 1866).

1807 – Giuseppe Garibaldi, patriota italiano, que lutou pela unificação de seu país (m. 1882).

1866 – Emílio de Meneses, jornalista e poeta brasileiro, imortal da ABL e mestre dos sonetos satíricos (m. 1918).

1883 – Rube Goldberg, cartunista dos Estados Unidos (m. 1970).

1898 – Gertrude Lawrence, atriz inglesa (m. 1952); e 1906 – Emídio Santana, anarco-sindicalista português (m. 1988).

1910 – Gloria Stuart, atriz dos Estados Unidos (m. 2010).

1930 – João Loredo, ator brasileiro (m. 2012).

1947 – Luciano do Valle, locutor esportivo, apresentador e empresário brasileiro (m. 2014).

1952 – Álvaro Uribe Vélez, 56o- presidente da Colômbia.

1960 – Roland Ratzenberger, piloto austríaco de F-1 (m. 1994).

1966 – Rosalia de Souza, cantora brasileira.

1970 – Adriana Garambone, atriz e cantora brasileira.

1983 – Isabeli Fontana, modelo brasileira.

1985 – Mariana Rios, atriz e cantora brasileira.

Falecimentos

1789 – Cláudio Manuel da Costa, jurista e poeta luso-brasileiro (n. 1729),

1826 – John Adams, político norte-americano (n. 1735); e Thomas Jefferson, político norte-americano (n. 1743).

1831 – James Monroe, político norte-americano (n. 1758).

1848 – François-René de Chateaubriand, escritor francês (n. 1768).

1910 – Giovanni Schiaparelli, astrônomo italiano (n. 1835).

1920 – Max Klinger, pintor, escultor e artista gráfico alemão (n. 1857).

1922 – Lothar von Richthofen, aviador alemão (n. 1894).

1934 – Marie Curie, cientista polonesa (n. 1867).

1938 – Suzanne Lenglen, tenista francesa (n. 1899).

1948 – Monteiro Lobato, escritor brasileiro (n. 1882).

1953 – Marcelo Tupinambá, compositor brasileiro (n. 1889).

1976 – Yonatan Netanyahu, militar israelense (n. 1946).

1992 – Ástor Piazzolla, bandolinista e compositor argentino (n. 1921).

1994 – Roberto Burle Marx, arquiteto e pintor brasileiro (n. 1909).

2002 – Laurent Schwartz, matemático francês (n. 1915).

2003 – Barry White, músico e compositor norte-americano (n. 1944).

2007 – José Agrippino de Paula, escritor brasileiro (n. 1937).

2009 – Robert Louis-Dreyfus, empresário francês (n. 1946).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Efemérides