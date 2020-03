Colunistas Fatos históricos do dia 11 de março

11 de março de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1641 — O exército de guaranis, organizado pelos jesuítas espanhóis no território das Reduções, derrota uma bandeira de escravistas paulistas na batalha de M’Bororé.

1778 — Assinado o Tratado de El Pardo entre a rainha Maria I de Portugal e o rei Carlos III de Espanha, pelo qual a rainha Maria cede territórios portugueses na África em troca de territórios espanhóis na América do Sul, que serão anexados ao atual Brasil.

1851 — A ópera Rigoletto do compositor italiano Giuseppe Verdi estreia em Veneza.

1941 — Segunda Guerra Mundial: o presidente dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt sanciona a lei Lend-Lease, permitindo que suprimentos de guerra americanos possam ser enviados aos Aliados a título de empréstimo.

1942 — Segunda Guerra Mundial: o presidente Getúlio Vargas decreta o confisco de bens de imigrantes alemães e italianos no Brasil.

1985 — Mikhail Gorbachev é eleito secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, dando início às reformas internas do sistema socialista: a Glasnost (transparência do poder, com vista à liberalização política) e a Perestroika (reestruturação) que culminaram no fim da URSS e na introdução da economia de mercado na Rússia.

1999 — Um blecaute atinge 70% dos territórios brasileiro e paraguaio, terminando na madrugada do dia seguinte.

2003 — A Corte Penal Internacional tem sua sessão inaugural em Haia.

2004 — Atentado da responsabilidade Al Qaeda em Madrid provoca 192 mortes e 2.050 feridos.

2006 — Michelle Bachelet toma posse como a primeira mulher a ocupar o cargo da presidência do Chile.

2012 — Um sargento do exército dos Estados Unidos mata dezesseis civis no distrito de Panjwai do Afeganistão, perto de Candaar.

2014 — A Rússia anexa a República Autônoma da Crimeia resultando: na crise da Crimeia de 2014 e na intervenção militar russa na Ucrânia 2014-15.

Nascimentos

1902 — Deolindo Couto, médico e escritor brasileiro (m. 1992).

1919 — Edmundo Luís Kunz, religioso brasileiro (m. 1988).

1921 — Astor Piazzolla, bandoneonista e compositor argentino (m. 1992).

1923 — Paulino Búrigo, político brasileiro (m. 1974); e Herbert Richers, produtor de cinema e empresário brasileiro (m. 2009).

1930 — Antônio Barros, cantor, compositor e poeta brasileiro.

1931 — Rupert Murdoch, empresário australiano.

1933 — Léa Garcia, atriz brasileira.

1942 — Benedita da Silva, política brasileira.

1947 — Eduardo Lages, músico e compositor brasileiro.

1954 — Tetê Espíndola, cantora, compositora e instrumentista brasileira.

1955 — Nina Hagen, cantora alemã.

1962 — Magic Paula, ex-jogadora de basquetebol brasileira.

1963 — Marcos Pontes, astronauta/cosmonauta brasileiro.

1969 — Terrence Howard, ator estadunidense.

1971 — Johnny Knoxville, ator e comediante estadunidense.

1975 — Bebeto Campos, ex-futebolista brasileiro.

1982 — Thora Birch, atriz estadunidense.

1983 — Thiaguinho, cantor e compositor brasileiro.

1991 — Fillipe Soutto, futebolista brasileiro; e Luiz Antônio, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1901 — Antônio Carlos de Arruda Botelho, militar e empresário brasileiro (n. 1827).

1923 — Júlia da Silva Bruhns, escritora brasileira (n. 1851).

1950 — Heinrich Mann, escritor alemão (n. 1871).

1962 — Zé Dantas, compositor, poeta e folclorista brasileiro (n. 1921).

1963 — Herculano de Carvalho e Silva, militar brasileiro (n. 1892).

1971 — Anísio Teixeira, educador e escritor brasileiro (n. 1900).

1973 — Joracy Camargo, jornalista, cronista e teatrólogo brasileiro (n. 1898).

2002 — Barbosa Lessa, folclorista, escritor, músico e historiador brasileiro (n. 1929).

2010 — Euzébio, futebolista brasileiro (n. 1951).

2011 — Jorge Cherques, ator brasileiro (n. 1928).

2013 — Wilson Fittipaldi, piloto de automóveis, empresário e radialista brasileiro (n. 1920).

2019 – Coutinho, ex-treinador e ex-jogador de futebol brasileiro (n. 1943).

