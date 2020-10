Efemérides Fatos históricos do dia 12 de outubro

12 de outubro de 2020

Eventos

1492 – Cristóvão Colombo chega à ilha de São Salvador, nas Bahamas, convencido de que atingira a Índia.

1717 – Encontro Milagroso da Imagem da Imaculada Conceição de Aparecida, no Rio Paraíba do Sul, sendo proclamado anos depois Padroeira do Brasil.

1808 – D. João VI funda o Banco do Brasil.

1822 – O Brasil oficialmente declara sua independência de Portugal, Pedro I do Brasil é proclamado Imperador do Brasil.

1847 – Werner von Siemens funda a empresa de eletrônica que leva seu sobrenome.

1936 – Três protótipos do primeiro Fusca ficam prontos para testes.

1940 – Hitler adia a invasão das Ilhas Britânicas para a primavera de 1941.

1949 – Criada a República Democrática Alemã.

1958 – O governo belga institui o ensino livre e gratuito.

1991 – Segunda visita ao Brasil do Papa João Paulo II, quando ele quebra o protocolo e beija novamente o chão do país já visitado.

2002 – Em Bali, ocorre um atentado terrorista, matando 202 pessoas e ferindo outras 209; e Sandy & Junior são os primeiros artistas nacionais a produzir, sozinhos, um show no Maracanã.

Nascimentos

1923 – Fernando Sabino, escritor e jornalista brasileiro (m. 2004).

1928 – Luiz Vieira, cantor, compositor e radialista brasileiro.

1935 – Luciano Pavarotti, tenor italiano (m. 2007).

1939 – Fulvio Stefanini, ator brasileiro.

1945 – Hermano Henning, jornalista brasileiro.

1955 – Sérgio Mallandro, apresentador, ator, cantor e humorista brasileiro.

1968 – Hugh Jackman, ator australiano.

1970 – Kirk Cameron, ator norte-americano; e Cláudia Abreu, atriz brasileira.

1989 – Paulo Henrique Ganso, futebolista brasileiro.

1990 – Tinga, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1966 – René Lacoste, tenista francês (n. 1904).

1983 – Peregrino Júnior, médico e escritor brasileiro (n. 1898).

1992 – Ulysses Guimarães, político brasileiro (n. 1916).

1997 – John Denver, cantor, compositor e ator norte-americano (n. 1943).

1999 – Wilt Chamberlain, jogador de basquete norte-americano (n. 1936).

2002 – Ray Conniff, músico norte-americano (n. 1916).

2004 – Helena Kolody, escritora brasileira (n. 1912).

2007 – Paulo Autran, ator brasileiro (n. 1922).

