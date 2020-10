Efemérides Fatos históricos do dia 13 de outubro

Eventos

1867 – Estrada de Ferro Central do Brasil chega a Entre Rios (hoje Três Rios) no entroncamento com a Estrada de Rodagem União e Indústria.

1884 – Determinado o meridiano de Greenwich como ponto de referência para determinação dos fusos horários.

1982 – Começa a formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu, extinguindo as Sete Quedas.

1996 – Damon Hill é campeão mundial de Fórmula 1.

2005 – Harold Pinter, dramaturgo inglês, é galardoado com o Prêmio Nobel da Literatura pela Academia Sueca.

2006 – Ban Ki-Moon é escolhido novo Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, sucedendo Kofi Annan.

2010 – Resgate de 33 mineiros soterrados na mina San José, no Chile.

2016 – As Maldivas anunciam sua decisão de se retirar da Comunidade das Nações.

2018 – Furacão Leslie chega a Portugal como um ciclone extratropical com ventos de 110 quilômetros por hora, causando 15 mortes.

Nascimentos

1922 – Gilberto Mendes, compositor erudito e de música de vanguarda brasileiro (m. 2016).

1925 – Margaret Thatcher, política britânica (m. 2013).

1936 – Willy Gonser, locutor esportivo brasileiro (m. 2017).

1941 – Paul Simon, cantor, compositor e músico estadunidense.

1947 – Roberto Irineu Marinho, empresário brasileiro.

1962 – Kelly Preston, atriz estadunidense; e Margareth Menezes, cantora e atriz brasileira.

1967 – Kate Walsh, atriz norte-americana.

1971 – Sacha Baron Cohen, ator e comediante britânico.

1975 – Patrícia Lucchesi, atriz brasileira.

1981 – Andrade, futebolista brasileiro.

1989 – Breno, futebolista brasileiro.

1992 – Arthur Maia, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1968 – Manuel Bandeira, poeta brasileiro (n. 1886); e Cristóvam Pavia, poeta português (n. 1933).

1987 – Walter Houser Brattain, físico norte-americano (n. 1902).

2008 – Bertha Rosanova, bailarina brasileira (n. 1930); e Guillaume Depardieu, ator francês (n. 1971).

2009 – Al Martino, cantor e ator estadunidense (n. 1927).

2016 – Flávio Gikovate, psiquiatra e escritor brasileiro (n. 1943).

