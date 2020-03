Colunistas Fatos históricos do dia 23 de março

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1857 — O primeiro elevador de Elisha Graves Otis é instalado em Nova York (EUA).

1869 — Luís Alves de Lima e Silva recebe o título de Duque de Caxias, tornando-se o último duque do Império do Brasil.

1919 — Em Milão (Itália), Benito Mussolini funda seu movimento político fascista.

1933 — O parlamento alemão concede plenos poderes ao governo de Hitler.

1956 — O Paquistão torna-se a primeira república islâmica do mundo.

1962 — Em resposta ao alinhamento de Cuba com a União Soviética em plena guerra fria, o presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy amplia as medidas tomadas por Eisenhower mediante a emissão de uma ordem executiva, ampliando as restrições comerciais contra Cuba.

1965 — A NASA lança a Gemini III, o primeiro voo espacial estadunidense tripulado por duas pessoas (Gus Grissom e John Young).

1994 — O voo Aeroflot 593 cai na Sibéria, quando o filho de 15 anos de idade do piloto acidentalmente desliga o piloto automático, matando todas as 75 pessoas a bordo.

1996 — Taiwan realiza suas primeiras eleições diretas e escolhe Lee Teng-hui como presidente.

2001 — A estação espacial russa Mir é desativada, e se fragmenta na atmosfera antes de cair no Sul do Oceano Pacífico, perto das ilhas Fiji.

2003 — Batalha de Nasiriyah, o primeiro grande conflito durante a invasão do Iraque.

2017 – O papa Francisco autoriza a Canonização dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu do Brasil e também de Jacinta e Francisco Marto, pastorinhos das aparições da Virgem de Fátima no ano de 1917.

Nascimentos

1850 — Herculano Bandeira, magistrado e político brasileiro (m. 1916).

1900 — Erich Fromm, psicanalista estadunidense (m. 1980); e Antônio Carlos Lafayette de Andrada, jornalista e magistrado brasileiro (m. 1974).

1906 — José Della Torre, futebolista argentino (m. 1979).

1908 — Dante de Laytano, juiz e escritor brasileiro (m. 2000).

1917 — Wálter Forster, ator e pioneiro da televisão brasileira (m. 1996).

1919 — Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, banqueiro e empresário brasileiro (m. 2001).

1922 — Ugo Tognazzi, ator, diretor e roteirista italiano (m. 1990).

1926 — Berta Loran, comediante e atriz brasileira.

1937 — Moacyr Scliar, escritor brasileiro (m. 2011).

1943 — Célio Hott, desenhista, cartunista e escritor brasileiro.

1953 — Chaka Khan, cantora estado-unidense.

1959 — Catherine Keener, atriz estadunidense.

1964 — Marta Sobral, jogadora brasileira de basquete.

1976 — Keri Russell, atriz estadunidense; e Michelle Monaghan, atriz estadunidense.

1992 — Ana Marcela Cunha, nadadora brasileira.

Falecimentos

1904 — Apolinário Porto-Alegre, escritor e poeta brasileiro (n. 1844).

1925 — Bessie Rayner Parkes, poetisa, ensaísta e jornalista britânica (n. 1829).

1927 — João Pereira Ferraz, engenheiro e político brasileiro (n. 1853).

1953 — Raoul Dufy, pintor francês (n. 1877).

1957 — Patrick Abercrombie, arquiteto e urbanista britânico (n. 1879).

1960 — Franklin Pierce Adams, humorista estadunidense (n. 1881).

1972 — Cristóbal Balenciaga, estilista espanhol (n. 1895).

1973 — Ken Maynard, ator estadunidense (n. 1895).

1984 — Paulo Duarte, biógrafo, poeta, arqueólogo e memorialista brasileiro.

1986 — Josué Guimarães, escritor brasileiro (n. 1921).

1988 — Hélio Pellegrino, psicanalista, escritor e poeta brasileiro (n. 1924).

1998 — Deoclécio Lima de Siqueira, aviador e escritor brasileiro (n. 1916).

1999 — Luis María Argaña, político paraguaio (n. 1932).

2001 — Lamartine Navarro Júnior, engenheiro e empresário brasileiro (n. 1932).

2011 — Elizabeth Taylor, atriz anglo-estadunidense (n. 1932).

2012 — Chico Anysio, ator e humorista brasileiro (n. 1931).

2019 – Domingos de Oliveira, ator, diretor, poeta e cineasta brasileiro (n. 1936).

2019 – Airton Ravagniani, futebolista e treinador brasileiro (n. 1959).

2019 – Flávio Moreira da Costa, escritor brasileiro (n. 1942).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas

Deixe seu comentário