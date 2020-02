Colunistas Fatos históricos do dia 24 de fevereiro

Por Efemérides | 24 de fevereiro de 2020

Eventos

1891 — Promulgada a primeira Constituição republicana do Brasil.

1917 — Primeira Guerra Mundial: O embaixador americano em Londres é informado sobre o telegrama Zimmermann, em que a Alemanha promete ajuda econômica e a restituição dos Estados do Novo México, Texas e Arizona ao México se esse país declarar guerra aos Estados Unidos.

1972 — Incêndio do edifício Andraus, em São Paulo, deixa 16 mortos.

1984 — Comício pelas Diretas, Já! realizado em Belo Horizonte reúne 250 mil pessoas.

1989 — O ayatollah Ruhollah Khomeini oferece três milhões de dólares de recompensa pela morte do autor do livro Os Versos Satânicos, Salman Rushdie; e um Boeing 747-291 da companhia United Airlines perde uma das portas do porão e uma extensa parte da fuselagem, mas o capitão consegue regressar a Honolulu e pousar em segurança, com 337 sobreviventes.

1991 — Os Estados Unidos iniciam sua ofensiva terrestre contra o Iraque devido à invasão do Kuwait.

1997 — O cientista Ian Wilmut, do Instituto Roslin, na Escócia, anuncia a existência da ovelha Dolly, primeiro mamífero clonado a partir de uma célula de um animal adulto.

2011 — Última missão e voo do ônibus espacial Discovery.

2016 — Voo Tara Air 193, proveniente de Pokhara, Nepal, cai em Solighopte, distrito de Myagdi, quando estava a caminho do Aeroporto de Jomsom matando as 23 pessoas a bordo.

Nascimentos

1921 — Abe Vigoda, ator norte-americano (m. 2016).

1927 — David Mourão-Ferreira, escritor e poeta português (m. 1996).

1930 — Rogério Márcico, ator brasileiro.

1931 — Paulo Lopes de Faria, religioso brasileiro (m. 2009).

1934 — Bettino Craxi, político italiano (m. 2000).

1938 — Philip H. Knight, empresário e milionário norte-americano.

1940 — Cláudio Cavalcanti, ator brasileiro (m. 2013).

1943 — Pablo Milanés, cantor cubano.

1955 — Steve Jobs, inventor e empresário norte-americano (m. 2011); Alain Prost, ex-automobilista francês.

1966 — Billy Zane, ator norte-americano.

1976 — Marco Campos, automobilista brasileiro (m. 1995).

1992 — Eduardo Sasha, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1973 — Eugen Rosenstock-Huessy, pensador alemão (n. 1888).

1982 — Virginia Bruce, atriz norte-americana (n. 1910).

2001 — Claude Shannon, matemático norte-americano (n. 1916).

2006 — Cléa Simões, atriz brasileira (n. 1927).

2007 — Bruce Bennett, ator norte-americano (n. 1906); e Leroy Jenkins, compositor e violinista norte-americano (n. 1932).

2008 — Larry Norman, músico, compositor e produtor norte-americano (n. 1947).

2010 — C. R. Johnson, esquiador norte-americano (n. 1983).

2014 — Carlos Páez Vilaró, empresário e artista plástico uruguaio (n. 1923); e Harold Ramis, ator, roteirista, produtor e diretor de cinema estadunidense (n. 1944).

2015 — Gérard Ducarouge, engenheiro automobilístico e designer de carros francês (n. 1941).

