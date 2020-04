Colunistas Fatos históricos do dia 29 de abril

Por Efemérides | 29 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1938 — Getúlio Vargas cria o Conselho Nacional do Petróleo, precursor da Petrobras, para que o governo pudesse controlar o produto.

1945 — Segunda Guerra Mundial: Casamento de Adolf Hitler com sua amante Eva Braun; e o campo de concentração de Dachau é libertado pelas tropas dos Estados Unidos.

1953 — A primeira emissora experimental de televisão 3D dos Estados Unidos exibe um episódio de Space Patrol na afiliada da ABC de Los Angeles KABC-TV.

1970 — Guerra do Vietnã: forças norte-americanas e sul-vietnamitas invadem o Camboja em perseguição aos vietcongues.

1975 — Operação Vento Constante: os Estados Unidos começam a evacuar cidadãos norte-americanos de Saigon antes de uma esperada invasão dos norte-vietnamitas. O envolvimento dos Estados Unidos na guerra chega ao fim.

1989 — Catorze torcedores do Liverpool FC, da Inglaterra, foram condenados à prisão; os hooligans iniciaram uma briga que matou 41 pessoas durante um jogo de futebol.

1992 — Distúrbios de Los Angeles: início dos distúrbios após a absolvição de policiais acusados de força excessiva contra Rodney King. 53 pessoas morreram e centenas de edifícios foram destruídos.

1994 — Rubens Barrichello sofre acidente grave durante os treinos no GP de San Marino, que seria marcado ainda pelas mortes de Roland Ratzenberger (durante o treino classificatório) e Ayrton Senna na mesma pista.

1997 — Entra em vigor o Acordo Internacional sobre Proibição de Armas Químicas. Rússia e Cuba não assinam.

2004 — Oldsmobile constrói seu último carro encerrando com 107 anos de produção.

2011 — Celebra-se o casamento do herdeiro do trono britânico, príncipe William de Gales, com Kate Middleton, na Abadia de Westminster, em Londres.

2015 — Ocorre em Curitiba (PR) a Batalha do Centro Cívico.

2016 — Última edição do Jornal do Commercio, o jornal mais antigo em circulação na América Latina.

Nascimentos

1833 — Arsênio da Silva, pintor e fotógrafo brasileiro (m. 1883).

1870 — Osório Duque-Estrada, poeta, crítico e teatrólogo brasileiro (m. 1927).

1941 — Nana Caymmi, cantora brasileira.

1945 — Tammi Terrell, cantora norte-americana (m. 1970).

1947 — Olavo de Carvalho, filósofo, livre-pensador e jornalista brasileiro.

1949 — Roberto Talma, diretor de televisão brasileiro (m. 2015).

1951 — Vinícius Cantuária, cantor e compositor brasileiro.

1954 — Jerry Seinfeld, comediante, ator e produtor estadunidense.

1957 — Daniel Day-Lewis, ator britânico.

1958 — Michelle Pfeiffer, atriz norte-americana.

1970 — Uma Thurman, atriz estadunidense; e Andre Agassi, ex-tenista norte-americano.

1986 — Monique Alfradique, atriz brasileira.

1987 — Joanna Maranhão, nadadora brasileira.

1989 — Sophie Charlotte, atriz brasileira.

Falecimentos

1967 — Anthony Mann, cineasta estadunidense (n. 1906).

1980 — Alfred Hitchcock, cineasta britânico (n. 1899).

1988 — James McCracken, tenor estadunidense (n. 1926).

1991 — Gonzaguinha, cantor e compositor brasileiro (n. 1946).

1997 — Eduardo Mascarenhas, médico brasileiro (n. 1942).

2002 — Fernando Pessa, jornalista português (n. 1902).

2005 — Mariana Levy, atriz e cantora mexicana (n. 1966).

2006 — John Kenneth Galbraith, economista estadounidense (n. 1908).

2007 — Octávio Frias de Oliveira, jornalista, editor e empresário brasileiro (n. 1912); e Serafim Gonzalez, ator e escultor brasileiro (n. 1934).

2008 — Albert Hofmann, cientista suíço (n. 1906).

2014 — Bob Hoskins, ator britânico (n. 1942).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas