Colunistas Fatos históricos do dia 7 de maio

Por Efemérides | 7 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

Eventos

1824 — Estréia a Nona Sinfonia de Beethoven.

1910 — O cometa Halley passa pela Terra.

1915 — Primeira Guerra Mundial: um submarino alemão afunda, no mar de Irlanda, o transatlântico Lusitânia, causando a morte de 1,2 mil pessoas. A Alemanha e os Estados Unidos rompem relações diplomáticas.

1927 — É fundada a Varig (Viação Aérea Riograndense).

1937 — É inaugurada a Rádio Bandeirantes (Rádio Sociedade Bandeirante-PRH 9).

1945 — A Alemanha nazista assina o termo de rendição incondicional perante os aliados.

1946 — Fundação da empresa japonesa Sony.

1963 — Os Estados Unidos colocam em órbita o satélite de comunicações Telstar.

1973 — O diário The Washington Post recebe o Prêmio Pulitzer por sua investigação no escândalo Watergate.

1995 — Jacques Chirac é eleito presidente da França.

2001 — O ladrão inglês Ronald Biggs, escondido no Brasil, volta ao Reino Unido.

2007 — Instauração do Parlamento do Mercosul.

2010 — Science publica o genoma do Neandertal, com provas de cruzamento do homem de Neandertal com humanos.

Nascimentos

1884 — A.J.Renner, empresário brasileiro (m. 1966).

1901 — Gary Cooper, ator norte-americano (m. 1961).

1919 — Eva Perón, esposa do presidente da Argentina, Juan Domingo Perón (m. 1952).

1925 — Jorge Loredo, ator e humorista brasileiro (m. 2015).

1964 — Denis Mandarino, artista plástico e compositor brasileiro.

1975 — Preto Casagrande, futebolista brasileiro.

1984 — Alceu, futebolista brasileiro.

1985 — Mikhail Ignatiev, ciclista russo.

1987 — Thiago Sales, futebolista brasileiro.

1992 — Vasco Dantas, pianista português.

Falecimentos

1880 — Duque de Caxias, militar e político conservador brasileiro (n. 1803).

1896 — H. H. Holmes, serial killer norte-americano (n. 1861).

1990 — Elizeth Cardoso, cantora e sambista brasileira (n. 1920).

2000 — Douglas Fairbanks Jr., ator norte-americano (n. 1909).

2001 — Joseph H. Greenberg, linguista norte-americano (n. 1915).

2007 — Diego Corrales, boxeador norte-americano (n. 1977); e Isabella Blow, jornalista da moda britânica (n. 1958).

2008 — José Fernando Castro Caycedo, político colombiano (n. 1951).

2009 — Danny Ozark, técnico de beisebol estadunidense (n. 1924).

2011 — Severiano Ballesteros, golfista espanhol (n. 1957).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas