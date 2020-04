Rio Grande do Sul Fechamento do comércio segue mantido até dia 15, diz governador

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Leite disse que governo aprimora gestão de indicadores de internações, dado fundamental para a elaboração de políticas públicas. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Leite disse que governo aprimora gestão de indicadores de internações, dado fundamental para a elaboração de políticas públicas. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Em transmissão ao vivo nesta segunda-feira (6), o governador Eduardo Leite atualizou o número de casos confirmados de coronavírus no Estado e de óbitos relacionados ao Covid-19: oito, até o momento. O governador reforçou ainda que o comércio segue fechado até pelo menos o dia 15.

Leite lembrou que o governo do Estado está aprimorando o processo de gestão de indicadores das internações nos hospitais, dado fundamental para a elaboração futura de políticas públicas, inclusive daquelas que envolvem as restrições de convívio social.

Além de esclarecer dúvidas da imprensa, o governador ressaltou que, na sexta-feira à noite (3), o governo do Estado incluiu um detalhamento sobre a modalidade de take-away, que trouxe dúvidas a empreendedores e lojistas. Leite também falou sobre o pagamento do IPVA, cujo prazo tem sido uma demanda da população.

Embora compreenda que a medida de manter o calendário estabelecido em dezembro para o pagamento do imposto pode não ser simpática neste momento, o governador explicou que o Estado não tem condições de alterá-lo. “No ano passado, chegamos a aventar a antecipação do pagamento para janeiro e, mais tarde, voltamos atrás. Cerca de R$ 550 milhões que são arrecadados com o IPVA sequer ficam nos cofres do Estado: são encaminhados para as prefeituras. A alteração do calendário geraria uma distorção para quem já pagou o imposto e, também, retiraria recursos dos municípios”, destacou.

A alteração por segmento, beneficiando proprietários de veículos que trabalham com transporte de passageiros, como motoristas de aplicativos ou de transporte escolar, tampouco é possível por se tratar de uma medida ilegal, acrescentou.

O governador também destacou um novo programa de rádio, de cinco minutos, intitulado Diálogo RS, veiculado desde a semana passada no interior, em uma parceria com a Agert (Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão) e outras emissoras. O objetivo é disseminar informações a respeito do combate ao coronavírus no Estado, além de divulgar outras ações do governo.

Sobre o fechamento do comércio, que também suscita dúvidas da população, Leite reiterou que, com base em dados e evidências científicas, será possível ter mais segurança para debater regras de restrição de atividades no Rio Grande do Sul. Por enquanto, o fechamento segue mantido até o dia 15 de abril, com as devidas restrições estabelecidas no Decreto 55.162.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul