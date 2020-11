Rio Grande do Sul Federasul e Assembleia Legislativa do RS entregam o prêmio Líderes & Vencedores

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os agraciados e dirigentes da Assembleia Legislativa e Federasul, Ernani Polo e Simone Leite. Foto: Vinicius Reis/Divulgação Os agraciados e dirigentes da Assembleia Legislativa e Federasul, Ernani Polo e Simone Leite. (Foto: Vinicius Reis/Divulgação) Foto: Vinicius Reis/Divulgação

Os presidentes da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), Simone Leite, e da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, entregaram a estatueta Magis aos premiados da edição 2020 do Prêmio Líderes & Vencedores. A cerimônia aconteceu na noite desta terça-feira (10), no Teatro Dante Barone, sem a presença de convidados, obedecendo aos procedimentos sanitários. Participaram apenas os agraciados e dirigentes da Assembleia Legislativa e Federasul, além do governador Eduardo Leite.

Para Simone Leite, o prêmio é um incentivo a projetos que representam um novo Brasil. “Hoje estão sendo premiados aqueles que, com muita ética e criatividade, contribuíram para a construção de um ambiente menos desigual e promoveram transformações nas vidas dos gaúchos. Estamos premiando o Brasil que todos queremos”, definiu.

O presidente da AL destacou os vencedores do Prêmio, que chega à sua 26ª edição. “Ao reconhecer essas pessoas e iniciativas, estamos enviando uma importante mensagem à sociedade gaúcha: bem ao nosso lado, estão sendo feitas ações que transformam realidades e melhoram a vida da nossa gente. É uma mensagem de esperança e, também, de confiança no futuro”, afirmou.

Oferecido desde 1995 o Líderes & Vencedores destaca o êxito de personalidades, empresas e projetos sociais e culturais edificadores para o Rio Grande do Sul. Todos receberam a estatueta Magis, que em latim significa “mais”, idealizada pela artista plástica Angela Pettini.

Mais do que uma homenagem, o Líderes & Vencedores distingue o reconhecimento às ações que servem de exemplo em cada uma das categorias. Foram escolhidas apenas 17 indicações dentre as 225 feitas por 90 jornalistas do Rio Grande do Sul e entidades filiadas, contabilizadas entre 9 e 30 de setembro.

Veja o detalhamento dos números da 26ª edição do Líderes & Vencedores: Sucesso Empresarial: 81 candidatos; Destaque Comunitário: 52 candidatos; Expressão Cultural: 42 candidatos; Referência Educacional: 27 candidatos e Mérito Político: 23 candidatos.

Confira os agraciados:

Destaque Comunitário

Cufa Sapucaia do Sul – Central Única das Favelas (Sapucaia do Sul);

Brothers in Arms: Voluntários contra a Covid-19 (Porto Alegre);

Clovis Tramontina (Carlos Barbosa).

Expressão Cultural

Adriana Calcanhoto – cantora;

Fundarte – Fundação Municipal de Artes de Montenegro (Montenegro);

Festival Internacional Sesc de Música de Pelotas (Pelotas).

Referência Educacional

Projeto Reinaldo Voluntário – Escola Estadual Reinaldo Cherubini (Nova Prata);

APAE Igrejinha – Escola de Educação Especial Raio de Luz (Igrejinha);

EPD Vila Cruzeiro – Escola Preparatória de Dança (Porto Alegre);

StartSe – (Porto Alegre/São Paulo).

Mérito Político

Luiz Carlos Heinze – senador (Progressistas/RS);

Osmar Terra – deputado federal (MDB/RS);

Pedro Westphalen – deputado federal (Progressistas/RS).

Sucesso Empresarial

Líder Empresarial;

Daniel Randon – CEO Empresas Randon (Caxias do Sul);

Gilberto Porcello Petry – diretor-presidente WECO S/A (Porto Alegre).

Micro e Pequena Empresa

Vó Enery Alimentos – (Veranópolis/RS).

Média e Grande Empresa

Expodireto Cotrijal (Não-Me-Toque/RS).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul