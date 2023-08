Rio Grande do Sul Feira do Livro de Gravataí inicia nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Os cinco dias de evento contarão com atrações musicais, bate-papo com autores, sessões de autógrafos, contação de histórias, palestras, feira de artes, oficinas diversas e sessão de cinema. Foto: Divulgação/Prefeitura de Gravataí Os cinco dias de evento contarão com atrações musicais, bate-papo com autores, sessões de autógrafos, contação de histórias, palestras, feira de artes, oficinas diversas e sessão de cinema. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Gravataí) Foto: Divulgação/Prefeitura de Gravataí

Começa nesta quarta-feira (30), a 34ª Feira do Livro de Gravataí, promovida pela prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL).

Com o tema “Letras & Artes: Todas as Cores das Palavras”, o evento tem como patrono o rapper e ativista gaúcho Rafa Rafuagi. Além dele, artistas como Glau Barros, Neto Fagundes e Serginho Moah também estarão presentes na feira.

Os cinco dias de evento contarão com atrações musicais, bate-papo com autores, sessões de autógrafos, contação de histórias, palestras, feira de artes, oficinas diversas e sessão de cinema. Junto a essa programação, acontecerá a tradicional comercialização de livros.

Atrações e homenagens

Entre os destaques da programação da Feira do Livro está uma Batalha de Rima, que será comandada pelo patrono Rafa Rafuagi. A atividade, voltada à literatura a partir de improvisações no ritmo da cultura Hip-Hop, será neste sábado (2), a partir das 15h.

Com o livro “Teoria Prática, a história das juventudes na engenharia social”, Rafa Rafuagi já recebeu 39 premiações. Ele afirmou, recentemente, que está muito empolgado para participar do evento.

Celebrando artistas locais e regionais, neste ano os espaços da Feira recebem o nome de três grandes artistas. O evento contará com a Tenda Denise Medonha, o Teatro Sirmar Antunes e o Espaço Musical Mestre Ivam.

O palco principal terá o nome do ator gaúcho Sirmar Antunes, que atuou por 50 anos e participou de filmes e séries; em especial, a conhecida minissérie “A Casa das Sete Mulheres” (2003).

O espaço musical da Feira será dedicado ao servidor Ivam Silveira de Souza, mestre e regente da Banda Municipal de Gravataí.

A tenda de contação de histórias homenageará Denise Pacheco Lopes, conhecida como Denise, a Medonha. A artista foi pedagoga, professora, escritora, contadora de estórias e turismóloga. Escreveu a obra “Conhecendo Gravataí com a Medonha”, que conta com quatro volumes, e “Cozinhando com a Medonha”, livro de receitas simples.

A Feira do Livro conta com o financiamento do Pró-Cultura e o patrocínio da Prefeitura de Gravataí, responsável pela parte estrutural do evento, Romena, Farmácias São João, Cestto Atacadista e Engenho da Arte.

Serviço

34ª Feira do Livro de Gravataí

De 30 de agosto a 3 de setembro, das 9h às 21h

Local: Parcão da 79

Entrada: Livre

