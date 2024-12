Acontece Fenasoja 2024 comemora os 100 anos da soja no Brasil com ato simbólico de plantio.

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O município, reconhecido como o Berço Nacional da Soja, também foi o palco para a apresentação das estimativas da safra de soja Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A comemoração dos 100 anos da soja no Brasil seguiu neste sábado (30), durante a Fenasoja 2024, com um ato simbólico de plantio da soja no país. O evento, realizado na área da Exporural em Santa Rosa, contou com a presença de lideranças do setor agropecuário e da imprensa. O município, reconhecido como o Berço Nacional da Soja, também foi o palco para a apresentação das estimativas da safra de soja no Rio Grande do Sul para o ano de 2024 e 2025.

A iniciativa foi organizada pela Fenasoja, por meio da Comissão da Exporural, com o apoio das empresas Massey Ferguson – AGCO e John Deere. A apresentação dos dados foi feita pela Emater/RS-Ascar. Durante o evento, o Pastor Walter Lehenbauer, neto de Albert Lehenbauer, que trouxe as primeiras sementes de soja para o Brasil há 100 anos, realizou uma bênção em homenagem ao legado de seu avô e à safra atual.

Estimativas da Safra de Soja para o RS

De acordo com dados apresentados pela Emater/RS-Ascar, com base em um levantamento realizado em 445 municípios do Rio Grande do Sul, a produção de soja na safra 2024/2025 deve ultrapassar 21,6 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 18,59% em relação à safra 2023/2024, caso as condições climáticas se mantenham favoráveis. O diretor técnico da Emater/RS-Ascar, Claudinei Baldissera, destacou que a área destinada ao cultivo da soja deve crescer 1,54% em relação ao ano anterior, alcançando 6.811.344 hectares. A produtividade esperada é 13,17% maior do que a do ciclo passado, com uma previsão de 3.179 kg/ha.

As lavouras semeadas no final de outubro e início de novembro apresentam boa germinação e um estande adequado. Já as lavouras plantadas a partir da segunda quinzena de novembro, que enfrentaram períodos de poucas chuvas, apresentam algumas falhas de germinação, mas sem comprometer o estande geral da produção. Na região de Santa Rosa, a área plantada com soja para a safra 2024/2025 é projetada em 779.119 hectares, com produtividade estimada de 3.132 kg/ha e produção de 2.440.201 toneladas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fenasoja-2024-comemora-100-anos-da-soja-no-brasil/

Fenasoja 2024 comemora os 100 anos da soja no Brasil com ato simbólico de plantio.

2024-12-01