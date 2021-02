Esporte Fernando Alonso recebe alta hospitalar três dias após seu acidente ciclístico na Suíça

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Fernando Alonso recebe alta do hospital e sai andando. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso recebeu alta de um hospital em Berna, na Suíça, três dias após fraturar o maxilar em um acidente ciclístico em Lugano, no mesmo país. O piloto da Alpine Renault saiu andando do hospital e espera-se que ele já possa retomar a preparação visando à temporada 2021 da Fórmula 1 nesta semana.

Alonso pedalava pelas ruas da cidade quando foi atingido por uma motorista que tentou uma manobra numa rotatória próxima a um supermercado. No acidente, além da fratura no maxilar, o espanhol perdeu alguns dentes.

Levado para o hospital consciente, o piloto de 39 anos foi operado e recebeu uma placa de titânio no local para consolidar o osso fraturado. No mais, Alonso teve retirados os dentes quebrados e não teve nenhuma intercorrência durante sua internação.

Aos 39 anos de idade, Fernando Alonso voltará à Fórmula 1 na temporada 2021 depois de dois anos de afastamento. A expectativa dos médicos é a de que o piloto da Alpine Renault esteja recuperado em quatro semanas e possa participar da pré-temporada no Barein com uma proteção por baixo do capacete. O campeonato começará no dia 28 de março, com o GP do Barein.

Acidentes na F1

Além do atropelamento com a bicicleta, Alonso passou por dois acidentes impressionantes em seus últimos anos de Fórmula 1, com a McLaren, antes de tirar o biênio sabático.

Barcelona, 2015

Após deixar a Ferrari no fim de 2014, quando a equipe italiana passava por reformulação completa na área diretiva, Alonso foi anunciado com pompa pela McLaren. A Honda, parceira das glórias dos anos 1980 e 1990 retornava à Fórmula 1 e estaria a seu lado. Para guiar os carros da McLaren empurrados pela fábrica japonesa, o time teria Alonso e Jenson Button, dois campeões mundiais.

É claro que a história, após o início com altas expectativas, terminou indo pelo ralo. E logo no começo as pistas de que as coisas não daria certo estavam postas. Logo nos testes coletivos da pré-temporada de 2015, em Barcelona, ficou rapidamente óbvio que o motor da Honda era terrível.

Em 22 de fevereiro de 2015, Alonso escapou da pista poucos minutos antes do fim do dia de testes, bateu no muro interno da curva três e ricocheteou na zebra. O piloto demorou quase dez minutos para sair do carro e, pouco mais tarde, foi transportado para um hospital de helicóptero após movimentação intensa no paddock. A informação posterior foi que tudo que seguiu a batida fora causado pela perda de sentidos de Fernando. Após três dias de hospital, o piloto foi liberado e recebeu permissão para continuar a recuperação em casa

Austrália, 2016

Sem participar da corrida de Melbourne em 2015, Alonso retornou um ano depois e viveu novo dissabor. Na 16ª volta do GP da Austrália realizado em 20 de março, Alonso atrasou a freada para ganhar espaço por fora na briga contra Esteban Gutiérrez, mas o mexicano não deixou espaço suficiente.

A roda dianteira direita da McLaren tocou o pneu traseiro esquerdo do mexicano, o que quebrou a suspensão e engatilhou o bólido. O carro bateu contra o muro e foi se arrastando até a entrada da curva, quando capotou pela área de briga até a barreira de proteção posterior. Como o carro parou de ponta-cabeça, Fernando rastejou por baixo e saiu imediatamente, embora estivesse claramente com dores.

