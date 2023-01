Esporte Fifa The Best: Neymar e Vinícius Júnior são finalistas

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Messi tem grandes chances de levar mais um troféu para a Argentina. Foto: Divulgação/Fifa Messi tem grandes chances de levar mais um troféu para a Argentina. (Foto: Divulgação/Fifa) Foto: Divulgação/Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A um mês e meio da realização da cerimônia, marcada para 27 de fevereiro em Paris, a Fifa anunciou os candidatos ao prêmio The Best, de melhor jogador do mundo. Ao todo, 14 jogadores integram a lista dos finalistas, que inclui dois brasileiros: Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Neymar, do PSG. A relação ainda conta com Messi e Mbappé.

Os nomes foram indicados por um colégio de ex-jogadores notáveis montado pela Fifa. Agora, a votação ocorrerá entre os treinadores e capitães das seleções nacionais, além de jornalistas representantes de cada federação. O público também participa da eleição através do site oficial da entidade, com votação aberta até o dia 3 de fevereiro.

O prêmio da Fifa, que chegou a ser unificado com a Bola de Ouro, vai para sua sétima edição com o atual nome. Cristiano Ronaldo e Lewandowski são os maiores vencedores, com dois cada. Modric e Messi também já venceram.

Como a entidade decidiu incluir a Copa do Mundo, o período analisado pelos votantes inclui toda a temporada 2021/22 mais a primeira metade de 2022/23. Em outubro, Karim Benzema ficou com a Bola de Ouro, prêmio da revista France Football que não englobou a Copa.

Treinadores

Entre os treinadores, estão os comandantes das duas seleções finalistas do Mundial do Catar: Lionel Scaloni, da Argentina, e Didier Deschamps, da França. Eles concorrerão com Carlo Ancelotti, campeão europeu com o Real Madrid, Pep Guardiola, campeão inglês com o Manchester City, e Walid Regragui, que comandou o Marrocos, sensação do Mundial.

Jogadores

– Julián Álvarez (Argentina e Manchester City).

– Bellingham (Inglaterra e Borussia Dortmund).

– Benzema (França e Real Madrid).

– De Bruyne (Bélgica e Manchester City).

– Haaland (Noruega e Manchester City).

– Hakimi (Marrocos e PSG).

– Vinícius Junior (Brasil e Real Madrid).

– Lewandowski (Polônia e Barcelona).

– Mané (Senegal e Bayern de Munique).

– Mbappé (França e PSG).

– Messi (Argentina e PSG).

– Modric (Croácia e Real Madrid).

– Neymar (Brasil e PSG).

– Salah (Egito e Liverpool).

Goleiros

E na premiação de melhor goleiro do planeta, os brasileiros Alisson e Ederson mais uma vez estão entre os concorrentes. Eles duelarão com Courtois, campeão europeu com o Real Madrid, e Emi Martínez, campeão mundial com a Argentina. O marroquino Bono também está na lista.

Feminino

O prêmio feminino também será disputado por 14 finalistas, e o Brasil tem uma representante: a atacante Debinha. A espanhola Alexa Putellas, do Barcelona, é uma das favoritas ao troféu, assim como a inglesa Beth Mead, do Arsenal. A técnica da seleção brasileira também disputará o prêmio de melhor treinadora.

Puskás

O prêmio Puskás, dado ao gol mais bonito do período de votação, também tem um representante do Brasil: o atacante Richarlison concorrerá com seu gol diante da Sérvia, na primeira rodada da Copa do Mundo – que foi eleito o golaço do Mundial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte