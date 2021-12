Cultura Filmes clássicos de Natal para ver na Netflix e outros streamings

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2021

Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin, é um dos filmes disponíveis no Disney+. (Foto: Divulgação)

Ao longo dos anos, diversas produções com espírito natalino se tornaram emblemáticas para a data, transformando o próprio ato de assisti-las em uma tradição da época. Abaixo, veja uma lista com filmes clássicos de Natal disponíveis na Netflix, Prime Video, Disney+ e HBO Max. Confira e divirta-se!

Netflix

– 1) O Grinch: Baseado no livro homônimo de Dr. Seuss, O Grinch mistura fantasia e comédia em sua narrativa. O longa-metragem conta a história de uma criatura verde bastante ranzinza que odeia o Natal. Disposto a se vingar e estragar a festa dos moradores da Cidade de Quemlândia, ele arma um plano para roubar os presentes e enfeites das pessoas, mas acaba tendo seu caminho cruzado ao de Cindy Lou, uma corajosa garotinha que deseja saber o verdadeiro significado do Natal. (Direção: Ron Howard; Ano: 2000; Elenco: Jim Carrey e Jeffrey Tambor)

– 2) Crônicas de Natal: Clássico moderno que já ganhou mais duas sequências, Crônicas de Natal é uma produção original da Netflix. O título gira em torno de dois irmãos – a curiosa garotinha Kate e o adolescente Teddy – que flagram o Papai Noel entrando em sua casa na véspera de Natal. Sem que o velhinho perceba, eles se escondem dentro de seu trenó e acabam provocando um acidente em que vários presentes são perdidos e o veículo é destruído. Uma tragédia que pode colocar tudo a perder, a não ser que o grupo una forças para salvar o Natal. (Direção: Clay Kaytis; Ano: 2018; Elenco: Kurt Russell, Judah Lewis e Darby Camp)

Amazon Prime Video

– 3) Simplesmente Amor: Ideal para quem gosta de um bom filme de romance, Simplesmente Amor é um longa ambientado no Natal que retrata 10 histórias independentes sobre o amor. Do Primeiro-Ministro da Inglaterra que se apaixona por sua funcionária, até uma mulher desconfiada da fidelidade do marido, essas tramas exploram as felicidades, dificuldades e mudanças de vida trazidas pelo sentimento. (Direção: Richard Curtis; Ano: 2003; Elenco: Colin Firth, Emma Thompson, Hugh Grant e Keira Knightley)

Disney+

– 4) Milagre na Rua 34: Remake de um filme homônimo de 1947, Milagre na Rua 34 segue os passos de Susan, uma garotinha de seis anos de idade que não acredita na existência do Papai Noel. Sua convicção sobre o assunto é abalada, porém, quando um idoso é contratado para trabalhar na loja de sua mãe e afirma ser o verdadeiro bom velhinho do Natal, podendo provar sua identidade. (Direção: Les Mayfield; Ano: 1994; Elenco: Richard Attenborough e Mara Wilson)

– 5. O Estranho Mundo de Jack: Animação que não podia faltar em uma lista de filmes clássicos de Natal para ver nos streamings, O Estranho Mundo de Jack é um musical co-escrito e produzido por Tim Burton. O título se passa na Cidade do Halloween, onde Jack Skellington e diversos outros seres fantásticos e assustadores vivem em função da data. Um dia, cansado das suas obrigações e vagueando pela floresta, Jack vai parar na Cidade do Natal, onde fica impressionado com o que vê e decide sequestrar o Papai Noel, roubando a comemoração para sua comunidade. (Direção: Henry Selick; Ano: 1993; Elenco: Danny Elfman e Chris Sarandon – vozes)

– 6. Esqueceram de Mim: Um dos filmes de Natal mais clássicos do cinema, Esqueceram de Mim tem texto e produção de John Hughes. No título, uma família atrasada para sua viagem de Natal para Paris sai às pressas de casa. Na correria, eles acabam esquecendo do caçula Kevin, que sozinho na véspera de Natal, realiza seu sonho de ter a casa só para si. Isso, é claro, até dois insistentes ladrões tentarem assaltar a residência. (Direção: Chris Columbus; Ano: 1990; Elenco: Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern)

HBO Max

– 7. Um Duende em Nova York: Estrelado por Will Ferrell, Um Duende em Nova York mistura comédia e fantasia em sua narrativa. O filme conta a história de Buddy, um bebê humano criado pelo Papai Noel como se fosse um de seus elfos. Passados 30 anos, o nenê se transforma em um homem adulto que finalmente descobre sua verdadeira identidade, o que o leva a embarcar em uma jornada bastante inusitada por Nova York para conhecer sua verdadeira família. (Direção: Jon Favreau; Ano: 2003; Elenco: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart e Zooey Deschanel) As informações são do site Tecnoblog.

