Saúde Florianópolis segue sem mortes por coronavírus há 25 dias

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Cidade é a terceira com mais casos no estado: 644, com 7 óbitos. Foto: Leonardo Souza /PMF/Fotos Públicas Cidade é a terceira com mais casos no estado: 644, com 7 óbitos. (Foto: Leonardo Souza /PMF/Fotos Públicas) Foto: Leonardo Souza /PMF/Fotos Públicas

Há 25 dias Florianópolis não registra uma morte pelo novo coronavírus, apesar de ser a terceira cidade catarinense com mais casos da doença. A capital tem 644 pacientes de coronavírus, com sete mortes até o início da tarde de sábado (30). Para a prefeitura, os dados refletem os trabalhos de medidas mais restritivas, fiscalização e atendimento a suspeitos. A última morte foi em 4 de maio.

A capital começou a pandemia com o maior número de casos de coronavírus. Em 17 de maio, foi ultrapassada por Chapecó, no Oeste, e na quinta, por Concórdia, na mesma região. Essas duas cidades têm 877 e 839 casos, respectivamente, segundo o boletim mais recente divulgado pelo governo do estado, na noite de sexta-feira (29). Entre segunda (25) e sexta, Florianópolis registrou um aumento de 16 casos.

Para a prefeitura, contribuiu para isso o serviço Alô Saúde, em que os moradores podem entrar em contato por telefone ou aplicativo e ter um atendimento pré-clínico. O município também afirmou que intensificou fiscalizações e multas para pessoas que descumprirem medidas que evitem a transmissão do vírus, como o isolamento social para quem foi diagnosticado com a doença.

Em relação a testes, a prefeitura disse que, além das pessoas com suspeita de Covid-19, também são feitos exames em contatos próximos a elas. O município afirmou que isso ajuda a esclarecer a situação real do contágio da doença na cidade, o que auxilia na tomada de decisões de flexibilização do isolamento social.

Até sexta, haviam sido feitos mais de 6,9 mil testes de coronavírus. Estes números incluem os de PCR, recomendados para a fase inicial dos sintomas, e os rápidos, feitos de sete a oito dias após os primeiros sintomas.

Sobre as medidas restritivas, o transporte coletivo, as aulas e os eventos continuam suspensos na capital. O prefeito Gean Loureiro (sem partido) disse em reunião na sexta acreditar que o retorno dos ônibus poderá ser possível na metade de junho.

Números da pandemia

Santa Catarina registrou 250 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado na noite deste sábado (30), passando de 8.530 para 8.780. Também foram registradas duas novas mortes, elevando a quantidade de óbitos de 134 para 136. A taxa de letalidade no estado é de 1,55%.

No total, 4.964 pessoas infectadas (56,5%) já estão recuperadas, enquanto 3.680 ainda estão em acompanhamento. A taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é de 64%: dos 1.210 leitos, 436 estão livres e 774 ocupados, sendo 140 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19.

As duas mortes mais recentes ocorreram em Concórdia, no Oeste, e Joinville, no Norte. As vítimas tinham 35 e 86 anos, respectivamente, e já sofriam com outras doenças – o governo catarinense não informou quais.

O estado tem 214 municípios com pelo menos um caso da infecção, cinco a mais em relação ao último boletim. Os mais recentes são Guaraciaba, Mondaí, Passos Maia, Santa Terezinha e São João do Oeste.

A maior parte dos casos está em Chapecó, com 905. Em segundo lugar está Concórdia, com 862 e, em terceiro, Florianópolis, que soma 657.

