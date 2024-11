Futebol Fluminense rescinde contrato do jogador Marcelo após desentendimento com Mano Menezes em partida contra o Grêmio

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

O jogador garantiu que a verdade sobre o que o fez romper com o clube onde iniciou a carreira vai aparecer. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O lateral Marcelo não é mais jogador do Fluminense. Após o empate em 2 a 2 contra o Grêmio, na última sexta-feira (1°), na qual o jogador entrou em conflito com o treinador Mano Menezes, o atleta se reuniu com a diretoria no sábado (2) e as partes entraram em acordo pelo fim do contrato do jogador que ia até dezembro de 2024. O clube carioca comunicou por meio de uma nota nas redes sociais a rescisão com Marcelo.

O episódio que culminou encerramento do contrato aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense vencia o Grêmio por 2 a 1. Mano chamou Marcelo e Marquinhos para entrarem nas posições de Lima e Keno, respectivamente. Na beira do gramado, o treinador do Fluminense foi passar instruções para o lateral, quando ouviu um comentário do jogador. Imediatamente Mano Menezes afastou Marcelo e chamou John Kennedy para entrar no lugar.

Na coletiva após a partida, Mano explicou a situação. “Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Coloquei o JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída”, disse o treinador, sem revelar o que disse o lateral.

Na nota divulgada pelo clube o Fluminense disse que a decisão foi tomada em “comum acordo” e relembrou os títulos conquistados por Marcelo, revelado em Xerém, na base do time. As conquistas mais relevantes do lateral com a camisa tricolor foram a Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024. O jogador também levantou a taça do Campeonato Carioca de 2023.

O Fluminense afirmou que os “laços afetivos” com o jogador permanecem. O nome de Marcelo foi homenageado em um estádio no Centro de Treinamento do clube. Na ocasião o jogador revelou que gostaria de estender o vínculo com o Fluminense, para disputar o Super Mundial de 2025.

Ao fim da nota o clube agradeceu ao jogador e disse seguir na torcida pelo atleta.

Nesse domingo, o lateral-esquerdo Marcelo quebrou o silêncio, pouco mais de 24 horas após acertar a rescisão amigável com o Fluminense. O experiente jogador agradeceu a instituição por “momentos inesquecíveis” e garantiu que a verdade sobre o que o fez romper com o clube onde iniciou a carreira vai aparecer.

Marcelo usou suas redes sociais para se posicionar. Com fotos de quando surgiu no clube, ao lado da família toda caracterizada com uniforme do Fluminense e suas conquistas nessa volta, como a taça da Libertadores, mostrou-se extremamente orgulhoso pelo retorno para casa e saiu sem criar polêmica.

“Eu vivi uma etapa magnífica neste clube. Há quase dois anos decidi voltar, motivado pela ligação sentimental com o time. Participei de momentos inesquecíveis, como a conquista da primeira Copa Libertadores da história do clube. Meu nome ficará eternizado no reformado Estádio Marcelo Vieira, local onde treinam todos os dias os nossos moleques de Xerém”, iniciou seu post no Instagram.

“Quero agradecer à minha mulher Clarice, aos meus filhos Liam e Enzo, por estarem sempre ao meu lado e por todo o sacrifício que fizeram por mim. Tenho orgulho do que conquistei e agradeço a todos que tornaram esse momento único, especialmente ao presidente, funcionários e aos meus companheiros de equipe. Agradeço também aos tricolores pelo apoio. Sempre levarei o Fluminense em meu coração”, seguiu.

Não citou o técnico Mano Menezes com o qual já teria outros atritos, e apenas deixou uma mensagem subliminar. “A verdade, como o sol, sempre sairá”, encerrou. Querido no clube, ele recebeu e fez questão de repostar muitas mensagens carinhosas de companheiros, como o colombiano Arias, o capitão Thiago Silva, John Kennedy, Serna, Guga, Isaque, entre outros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

