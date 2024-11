Futebol Dublador revela conversa de Mano Menezes com Marcelo durante o jogo entre Fluminense e Grêmio

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A polêmica entre Mano Menezes e Marcelo culminou na rescisão de contrato do jogador. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A polêmica entre Mano Menezes e Marcelo, que culminou na rescisão de contrato do jogador, segue com grande repercussão nas redes sociais. Por meio da rede social “X”, o dublador Gustavo Machado interpretou o que teria dito o técnico ao lateral no fim do jogo entre Fluminense e Grêmio, no último sábado (2).

Já nos últimos minutos da partida, Mano Menezes colocaria Marcelo em campo, mas desistiu e mandou o jogador de volta ao banco de reservas. A cena teve grande repercussão, e o técnico afirmou que ouviu algo que não gostou. O dublador não conseguiu revelar o que disse o lateral, mas dublou o treinador.

“Tu acha que isso é normal? Porque não é não. Não, não, não, não… Sai, sai, não vai entrar, não vai entrar”, teria dito Mano Menezes, de acordo com o dublador.

No sábado (2), o Fluminense anunciou a rescisão de contrato, em comum acordo, com Marcelo. Gustavo também aproveitou para dublar o zagueiro Felipe Melo, que acabou expulso no banco de reservas.

“O Fluminense está sendo roubado. O Fluminense tem que ser respeitado. Esses canalhas estão roubando o jogo. O Fluminense tem que ser respeitado”, teria falado Felipe Melo, segundo Gustavo.

Em coletiva de imprensa, Mano Menezes explicou a mudança repentina, mas evitou entrar em conflito com o lateral, que ainda não se pronunciou sobre o caso. É possível que Marcelo tenha reclamado por entrar apenas nos minutos finais da partida, o que não foi revelado pelo treinador.

“Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Coloquei o JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída. Sempre tivemos uma saída. Não acho que foi porque ele entrou que o time teve qualquer tipo de problema. Não é fácil entrar naquela hora do jogo, você sabe disso, é um fechamento do jogo. Ele, aliás, não estava entrando para resolver problema nenhum, ele estava entrando para manter aquilo que a gente estava tendo. E faltava dois, três minutos para acabar o jogo”, explicou Mano Menezes, que indicou uma certa irritação por parte do lateral.

Rescisão

Leia o anúncio da rescisão de Marcelo com o Fluminense: “O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024. Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinamento de Xerém. O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso em todos os seus desafios”. As informações são do site Lance.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/dublador-revela-conversa-de-mano-menezes-com-marcelo-durante-o-jogo-entre-fluminense-e-gremio/

Dublador revela conversa de Mano Menezes com Marcelo durante o jogo entre Fluminense e Grêmio

2024-11-03